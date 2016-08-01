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Hamaney'den ABD'ye suçlamalar

ABD'nin İran'a bölgesel konularda müzakere etme çağrısında bulunduğunu söyleyen İran dini lideri Hamaney, nükleer anlaşmadaki tecrübelerin ABD'yle hiçbir konuda müzakere edilmemesi gerçeğini ortaya koyduğunu söyledi.

Hamaney'den ABD'ye suçlamalar

ABD'nin İran'a bölgesel konularda müzakere etme çağrısında bulunduğunu söyleyen İran dini lideri Hamaney, nükleer anlaşmadaki tecrübelerin ABD'yle hiçbir konuda müzakere edilmemesi gerçeğini ortaya koyduğunu söyledi.

01 Ağustos 2016 Pazartesi 16:01
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Hamaney'den ABD'ye suçlamalar

 İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirterek, "Anlaşma Amerika'yla müzakerelerin gereksizliğini kanıtladı." dedi.



İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'daki ikametgahında kalabalık bir gruba hitap eden Hamaney, nükleer anlaşmadan sonra kaldırılması öngörülen yaptırımların hala sürdüğünü belirtti.



ABD'nin anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyleyen Hamaney, "Uzun yıllar Amerika'nın güvenilmez olduğunu vurguluyoruz ancak bazıları için bu gerçeği kabul etmek zor oldu. Bugün hatta diplomatlar ve müzakerelere katılanlar Amerika'nın sözünde durmadığını söylüyor." ifadelerini kullandı. 



Hamaney, ABD'yi bir yandan güzel sözler söylerken öte taraftan İran'ın diğer ülkelerle ekonomik ilişkilerini baltalamakla suçladı.



Nükleer anlaşmanın, uygulamaya girdiği 16 Ocak'tan bu yana geçen süre boyunca halkın yaşamına olumlu etkileri olmadığını söyleyen Hamaney, anlaşmadan önce Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinin yaptırımların tamamen kaldırılacağına dair sözlerini hatırlatarak, "Neden şu anda yaptırımların aşamalı olarak kaldırılacağından söz ediliyor?" diye sordu.



Washington yönetiminin İran'a bölgesel konularda müzakere etme çağrısında bulunduğunu söyleyen Hamaney, nükleer anlaşmadaki tecrübelerin ABD'yle hiçbir konuda müzakere edilmemesi gerçeğini ortaya koyduğunu söyledi.

 "Türkiye'deki darbenin ABD tarafından tasarlanıp hazırlandığına dair suçlamalar var"

Konuşmasında Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine de değinen Hamaney, "ABD, İslam ve İslami eğilimlere karşıdır. Bu yüzden İslami hareketlerin olduğu Türkiye'de darbe girişimi yapıldı. "Türkiye'deki darbenin ABD tarafından tasarlanıp hazırlandığına dair suçlamalar var. Bu ispat edilirse ABD adına büyük bir rezalet olacak." dedi.



Darbe teşebbüsünün ardından ABD'nin Türkiye halkı nezdinde nefretle karşılandığını belirten Hamaney, Washington yönetimin Irak, Suriye ve başka bölgelerde zayıflamakta olduğunu iddia etti. 

AA

Son Güncelleme: 01.08.2016 16:02
Anahtar Kelimeler:
İranAyetullah Ali HamaneyAmerika Birleşik DevletleriABD
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