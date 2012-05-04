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Hamaney, halkı sandık başına gitmeye davet etti

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 9. dönem milletvekili seçimlerinin ikinci turu için oy kullandı.

Hamaney, halkı sandık başına gitmeye davet etti

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 9. dönem milletvekili seçimlerinin ikinci turu için oy kullandı.

04 Mayıs 2012 Cuma 11:46
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Hamaney, halkı sandık başına gitmeye davet etti

TAHRAN - Hamaney, yaptığı açıklamada, oy kullanmanın büyük ve önemli bir vatandaşlık görevi olduğunu söyledi.

Halktan ilk turdaki gibi bugünkü seçimleri de önemseyip oy kullanmalarını isteyen Hamaney, çok oy alınmasının milletvekillerinin gücünü, itibarını ve çalışma azmini artıracağını belirtti.

Ülke genelinde 33 seçim bölgesinde yapılan bugünkü seçimler sonucunda ilk turda belirlenemeyen 65 sandalye için 130 aday yarışıyor.

İlk turu 2 Mart'ta yapılan seçimlerde 225 aday yeterli oyu alarak meclisin yolunu tutmuştu.

AA

Son Güncelleme: 04.05.2012 03:48
Anahtar Kelimeler:
İran
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