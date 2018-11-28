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Hamaney'den orduya 'savunma kapasitesini artırın' talimatı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Ulusal Donanma Günü'nde bir araya geldiği komutanlara savunma kapasitesinin artırılması talimatı verdi.

Hamaney'den orduya 'savunma kapasitesini artırın' talimatı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Ulusal Donanma Günü'nde bir araya geldiği komutanlara savunma kapasitesinin artırılması talimatı verdi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:46
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Hamaney'den orduya 'savunma kapasitesini artırın' talimatı

ANKARA

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran'ın hiçbir ülkeye savaş açma niyetini taşımadığını ancak savunma kapasitelerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

İran liderinin ofisinden yapılan açıklamaya göre Hamaney, başkent Tahran'daki konutunda İran Deniz Kuvvetleri komutanlarıyla bir araya geldi.

Ulusal Donanma Günü münasebetiyle donanma komutanlarına hitap eden Hamaney, ordunun savunma kapasitesinin artırılması talimatı verdi.

Hamaney, "İran kimseyle savaşma niyetinde değil ancak savunma kapasitenizi ve hazırlıklarınızı öyle artırın ki düşman bu büyük ulusu tehdit etmeye bile cesaret edemesin." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İran Lideri Ayetullah Ali HamaneyOrdu
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