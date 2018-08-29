Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93194
ALTIN
249.613
DOLAR
6.4502
STERLİN
8.2711
EURO
7.5222
Quaresma unvan peşinde
Quaresma unvan peşinde
Şahinkaya adrenalin tutkunlarını cezbediyor
Şahinkaya adrenalin tutkunlarını cezbediyor
Dünya Motokros Şampiyonası için hazırlıklar tamam
Dünya Motokros Şampiyonası için hazırlıklar...
Lise öğrencisi Apple'ın yeni bir güvenlik açığını buldu
Lise öğrencisi Apple'ın yeni bir...
Türkiye plajlarında 459 mavi bayrak dalgalanıyor
Türkiye plajlarında 459 mavi bayrak...

Hamaney'den nükleer anlaşmadan çekilme uyarısı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, nükleer anlaşmanın ulusal çıkarlara hizmet etmediği sonucuna varıldığında anlaşmadan çekileceklerini belirtti.

Hamaney'den nükleer anlaşmadan çekilme uyarısı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, nükleer anlaşmanın ulusal çıkarlara hizmet etmediği sonucuna varıldığında anlaşmadan çekileceklerini belirtti.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:19
0 Okunma
Hamaney'den nükleer anlaşmadan çekilme uyarısı

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığındaki Bakanlar Kurulu üyelerini kabul eden Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından Avrupa ülkeleriyle sürdürülen görüşmelere değindi.

Hamaney, Avrupa ile müzakerelerin bir sakıncası olmadığını ancak hükümetin nükleer anlaşmanın korunması ya da ekonomi konusunda Avrupa'dan ümidi kesmesi gerektiğini dile getirdi.

İran'ın nükleer anlaşmadan çekilme ihtimalini de hatırlatan Hamaney, şöyle devam etti:

"Nükleer anlaşma bir amaç değil, araçtır ve eğer ulusal çıkarlarımızı korumanın mümkün olmadığı sonucuna varılırsa, anlaşmadan çekiliriz."

Hamaney, ABD ile ilişkilere dair ise mevcut ABD yönetimiyle hiçbir düzeyde görüşme yapmayacaklarını ifade etti.

İran lideri ayrıca ülkedeki ekonomik sorunlara da değinerek, "Hükümet yetkilileri ekonomik sorunları çözmek için gece gündüz çalışmalıdır." ifadesini kullandı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Hasan RuhaniAyetullah Ali HamaneyABDNükleer Anlaşma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YPG/PKK'nın Suriye'de Süryani okullarını kapatmasına tepki
YPG/PKK'nın Suriye'de Süryani okullarını kapatmasına tepki
Adalet Bakanı Gül, Çinli mevkidaşı ile görüştü
Adalet Bakanı Gül, Çinli mevkidaşı ile görüştü
Suudi Arabistan Kralından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması
Suudi Arabistan Kralından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması
Rusya tarihinin en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor
Rusya tarihinin en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor
TİKA gönüllüleri Namibya'da
TİKA gönüllüleri Namibya'da
Vatikan'ın 'utancı' çocuk istismarcısı rahipler
Vatikan'ın 'utancı' çocuk istismarcısı rahipler
İran'da reformistlerden Ruhani'ye eleştiri
İran'da reformistlerden Ruhani'ye eleştiri
İdlib'de operasyon ihtimaline karşı hazırlık
İdlib'de operasyon ihtimaline karşı hazırlık
AB'den Trump'a uyarı
AB'den Trump'a uyarı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ