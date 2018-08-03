Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95839
ALTIN
197.985
DOLAR
5.0754
STERLİN
6.5976
EURO
5.8852
'Tokken denize girmeyin'
'Tokken denize girmeyin'
Çin’de tayfun alarmı
Çin’de tayfun alarmı
Cansu’nun Öyküsü Bu
Cansu’nun Öyküsü Bu
Bu hafta 8 film vizyonda
Bu hafta 8 film vizyonda
İhracatta yeni rekor
İhracatta yeni rekor

'Hamaney'den muhalif liderlere izin çıkmadı' iddiası

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, muhalif liderler Mehdi Kerrubi ve Mir Hüseyin Musevi'nin ev hapislerinin kaldırılma talebini reddettiği iddia edildi.

'Hamaney'den muhalif liderlere izin çıkmadı' iddiası

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, muhalif liderler Mehdi Kerrubi ve Mir Hüseyin Musevi'nin ev hapislerinin kaldırılma talebini reddettiği iddia edildi.

03 Ağustos 2018 Cuma 15:44
0 Okunma
'Hamaney'den muhalif liderlere izin çıkmadı' iddiası

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, reformist kimlikleriyle tanınan muhalif liderler Mehdi Kerrubi ve Mir Hüseyin Musevi'nin ev hapislerinin kaldırılma talebini reddettiği öne sürüldü.

İran'da yayın yapan ve Kerrubi'ye yakınlığıyla bilinen "sahamnews" adlı internet sitesinin iddiasına göre, Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin talebine karşılık, "Ülkede ortadan kaldırılması gereken daha önemli sorunlar var. Hükümet ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi bu sorunların takipçisi olmayı istemelidir." dedi.

Kerrubi'nin oğlu Hüseyin Kerrubi, geçen hafta "ensafnews" adlı haber sitesine yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin muhalif liderlere ev hapsini kaldırma kararı aldığını duyurmuştu.

Söz konusu bilginin ismini açıklamadığı yetkili biri tarafından kendisine iletildiğini aktaran Kerrubi, konunun İran lideri Hamaney'in masasında olduğunu ifade etmişti.

İran'da 12 Haziran 2009'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden cumhurbaşkanı adaylarından Mehdi Kerrubi, Mir Hüseyin Musevi ve eşi Zehra Rahneverd, seçimlerden sonra çıkan olaylara destek verdikleri gerekçesiyle ev hapsine mahkûm edilmişti.

Ülkedeki reformcu kesim, söz konusu kişilerin 2011'den bu yana herhangi bir yargılama yapılmaksızın ev hapsinde tutulmalarının kanuna aykırı olduğunu savunuyor.

Haziran 2013'te göreve gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin seçim vaatlerinden biri de ev hapsinin kaldırılmasıydı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İranAli HamaneyMehdi KerrubiMir Hüseyin Musevi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TSK'dan Münbiç'te 24'üncü devriye
TSK'dan Münbiç'te 24'üncü devriye
Suriye'de cezaevlerindeki uygulamalara tepki
Suriye'de cezaevlerindeki uygulamalara tepki
Almanların çoğu ırkçılığı sorun olarak görüyor
Almanların çoğu ırkçılığı sorun olarak görüyor
"Kuzey Kore verdiği sözün çok gerisinde"
"Kuzey Kore verdiği sözün çok gerisinde"
Suudi Arabistan '2018 Hac Medya Planı'nı açıkladı
Suudi Arabistan '2018 Hac Medya Planı'nı açıkladı
Pakistan'da 12 kız okuluna saldırı
Pakistan'da 12 kız okuluna saldırı
Çin’de tayfun alarmı
Çin’de tayfun alarmı
Mutahhari'den Devrim Muhafızları'na 'ABD' eleştirisi
Mutahhari'den Devrim Muhafızları'na 'ABD' eleştirisi
Esed rejimi, Şam'da drone saldırısını engellediğini öne sürdü
Esed rejimi, Şam'da drone saldırısını engellediğini öne sürdü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ