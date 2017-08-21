Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107118
ALTIN
145.783
DOLAR
3.5187
STERLİN
4.5275
EURO
4.1322
Kandıra bayramda tatilcileri bekliyor
Kandıra bayramda tatilcileri bekliyor
Kuru kayısıda ihracat arttı, gelir azaldı
Kuru kayısıda ihracat arttı, gelir...
Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor
Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor
Galatasaray yenilenen kadrosuyla göz dolduruyor
Galatasaray yenilenen kadrosuyla göz dolduruyor
Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor'a konuk olacak
Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor'a konuk olacak

Hamaney'den Irak ve Suriye'ye müdahale yorumu: Çıkar odaklı

İran Lideri Ali Hamaney, Irak ve Suriye'ye müdahalelerinin çıkar odaklı olduğunu söyledi.

Hamaney'den Irak ve Suriye'ye müdahale yorumu: Çıkar odaklı

İran Lideri Ali Hamaney, Irak ve Suriye'ye müdahalelerinin çıkar odaklı olduğunu söyledi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:46
0 Okunma
Hamaney'den Irak ve Suriye'ye müdahale yorumu: Çıkar odaklı

İSTANBUL

İran Lideri Ali Hamaney, Irak ve Suriye'ye müdahalelerinin çıkar odaklı olduğunu söyledi.

İranlı Öğrenciler Ajansı İSNA'ya göre, başkent Tahran'da 15'incisi düzenlenen Dünya Cami Konferansı'nda konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Kasım Süleymani, İran'da bazı yöneticilerin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'i diktatör olarak gördüklerini, fakat lider Hamaney'in konuya çıkar odaklı yaklaştığını belirtti.

Süleymani, "Bizim ülke içi ve dışındaki yüksek makamlarda bulunan bazı dostlarımız, 'Suriye ve Irak'a girmeyin. İran'ı koruyun yeter' diyorlardı. Hatta biri, 'Yani biz, gidelim diktatörleri mi savunalım?' demişti. Rehber (Lider Hamaney) ise, 'İlişki kurduğumuz ülkelere hangisinin yöneticisi diktatör veya değil diye mi bakıyoruz? Biz çıkarları gözetiyoruz.' cevabını verdi." diye konuştu.

Bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve mezhepçi politikalar izlemekle suçlanan İran, özellikle Suriye rejimine verdiği destekle yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesi ve milyonlarca kişinin evlerini terk etmesinden sorumlu tutuluyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
HamaneyIrakSuriyeÇıkar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki heyelanda 200'den fazla kişi öldü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki heyelanda 200'den fazla kişi öldü
İki ülke arasındaki tarihi anlaşmalardan biri
İki ülke arasındaki tarihi anlaşmalardan biri
Rusya'dan Suriye'ye hava operasyonu: 200 DEAŞ'lı öldü
Rusya'dan Suriye'ye hava operasyonu: 200 DEAŞ'lı öldü
Başbakan Yıldırım Singapur'a geldi
Başbakan Yıldırım Singapur'a geldi
Salihi: Bağımsızlık referandumunu kesinlikle reddediyoruz
Salihi: Bağımsızlık referandumunu kesinlikle reddediyoruz
Ekvador'daki park iguanaların evi oldu
Ekvador'daki park iguanaların evi oldu
Silikon Vadisi'nde Trump ve ırkçılık karşıtı protesto
Silikon Vadisi'nde Trump ve ırkçılık karşıtı protesto
Irak'ta yaklaşık 3 milyon kişi 'iç göçmen'
Irak'ta yaklaşık 3 milyon kişi 'iç göçmen'
İsveç 106 yaşındaki sığınmacıyı sınır dışı etme kararı aldı
İsveç 106 yaşındaki sığınmacıyı sınır dışı etme kararı aldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ