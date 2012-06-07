Hama'da yaşanan katliamı anlattı

İSTANBUL -

'nın Kubeyr köyünde 80'den fazla kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan katliamın görgü tanıkları ortaya çıkmaya başladı. Kubeyr Köyü'nde yaşayanlardan Ebu Talal, katliamın tüm ayrıntılarını anlattı.



AA muhabirine telefonla bilgi veren Ebu Talal, "Esed yönetimine bağlı ordu birlikleri, Şebbiha milisleriyle birlikte köyümüze saldırdı. Önce köy halkını bir meydanda topladılar. Daha sonra herkesi tek tek bir eve götürdüler. Katliamı evde bıçaklama ve yakın mesafeden ateş etme yöntemleriyle gerçekleştirdiler" dedi.

Öldürülenlerin tamamının 4 aileye mensup, 30'unun çocuk, 10'unun ise kadın olduğunu belirten Ebu Talal, katledilen 86 köylünün 60'ının kimliğinin tespit edilebildiğini, 26'sının ise cesetler yakıldığı için tanınmaz halde olduğunu söyledi.