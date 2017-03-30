Hama'ya klor gazlı saldırı

Suriye'de rejime ait askeri helikopterlerin Hama kırsalına "klor gazlı" saldırı düzenlediği, yaklaşık 100 kişinin gazdan etkilendiği bildirildi.

Hama'daki Latamneh Hastanesi doktorlarından Muhammed Ulvan yaptığı açıklamada, Esed güçlerine ait askeri helikopterlerin, Latamneh beldesi ve Ez-Zuvar köyüne klor gazlı varil bombasıyla saldırdığını söyledi.

Muhaliflerin kontrolündeki belde ve köye düzenlenen saldırıda çevreye yayılan gazdan yaklaşık 100 sivilin etkilendiğini ifade eden Ulvan, ''Klor gazı saldırısına maruz kalanlarda kusma, baş dönmesi, görme bozukluğu, nefes darlığı gibi belirtiler var. Gazdan etkilenen bazı kişilerin ise durumu ciddi." dedi.

Esed güçleri dün de başkent Şam'ın Kabun Mahallesi'ne ''klor gazlı'' saldırı düzenlemiş, 35 sivil gazdan etkilenmişti.