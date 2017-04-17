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Halk oylamasının sonuçları Kanada’da kutlandı

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre, "evet" çıkmasının ardından Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan Türkler konvoyla şehir turu attı.

Halk oylamasının sonuçları Kanada’da kutlandı

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre, "evet" çıkmasının ardından Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan Türkler konvoyla şehir turu attı.

17 Nisan 2017 Pazartesi 09:40
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Halk oylamasının sonuçları Kanada’da kutlandı

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre, "evet" çıkmasının ardından Kanada’da yaşayan Türkler konvoyla şehir turu attı. 

AK Parti Kanada Seçim Koordinasyon Merkezince (SKM) Anadolu İslam Kültür Merkezi’nde, sabah saatlerinde toplanan vatandaşlar referandum sonuçlarının açıklanmasını izledi.

AK Parti Kanada SKM Başkanı Turan Karatekin, sandıkların tamamının açılmasının ardından yaptığı konuşmada, "Biz Allah’ın izni ile kazandık. Yüzde 51 olur, 50,5 olur farketmez. Sakın ola birbirimizi kıracak şeyler söylemeyelim." diye konuştu.

Yemek ikramının ardından Türkler, ellerinde bayraklarla Toronto'da tur attı.

Organizasyona MHP Kanada SKM Başkanı Cengiz Yılmaz, Yardımcısı Nihat Karahan ve bazı ülkücüler de katıldı. Partilerinin bayrağını açan MHP'liler bozkurt işareti yaptılar.

Şehir turunun ardından bir alışveriş merkezinin otoparkında toplanan Türkler, burada horon tepip, halay çekti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anayasa DeğişikliğiHalk OylamasıKanada
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