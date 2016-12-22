ANKARA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halep'te şimdiye kadar 37 bin 500 kişinin tahliye edildiğini belirterek "Yarına kadar tüm tahliyelerin bitirilmesi hedefleniyor" dedi.
Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamada, kentte tahliyelerin başladığı 15 Aralık'tan bu yana toplam 37 bin 500 kişinin bölgeden çıkarıldığını vurguladı.
Bakan Çavuşoğlu, "Yarına kadar tüm tahliyelerin bitirilmesi hedefleniyor." ifadelerini kullandı.
Türkiye sınırındaki İdlib ilinde muhaliflerin kuşatmasında bulunan Hizbullah kontrolündeki Fua ve Kefreya beldelerinden de tahliyeler dün sabah saatlerinde başlamıştı.
Türkiye ile Rusya’nın arabulucuğuyla önceki gün muhalifler ile rejim ve rejim yanlısı terörist gruplar arasında yeni bir mutabakat gerçekleştirilmişti. İki ülke, yeni mutabakatın garantörü olmuştu.
Mutabakat, doğu Halep ile Fua ve Kefreya'dan karşılıklı tahliyelerin yarına kadar bitmesini öngörüyordu.
Öte yandan, Halep'te sivillerin tahliye edilmesiyle ilgili gelişmeler, yerli ve yabancı basın mensupları tarafından yoğun ilgi görüyor.
Alınan bilgiye göre, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen 70'i Türk toplam 120 basın mensubu, gelişmeleri buradan takip ediyor.
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), Suriye sınırındaki gelişmeleri izleyen gazetecilerin çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla sınıra mobil basın merkezi kurdu.
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