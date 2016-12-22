Suriye

'nin doğu

Halep

bölgesinde tahliye edilmeyi bekleyen yaralıları taşıyan 20 otobüslük konvoy, kuşatma bölgesinden çıkmak üzere rejimin kontrol noktasına doğru hareket etti.

Rejim kuşatmasındaki Haleplileri güvenli şekilde tahliye etmek için yapılan ilk girişim, İran komutasındaki Şii milislerin konvoya ateş açması nedeniyle engellenmişti.

Halep'teki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, konvoy, 50'den fazlası ağır 200 yaralıyı taşıyan 20 otobüsten oluşuyor.

Otobüsler 5 dakika önce, Ramuse semti üzerinden çıkış yapmak amacıyla rejimin kontrol noktasına hareket etti.

Kontrol noktasından geçilmesi durumunda yaralılar rejim bölgesinde bekleyen yeşil otobüslere aktarılacak. Konvoy, doğu Halep'ten çıkabilmesi durumunda da yaklaşık 4 kilometre rejim kontrolündeki alanda yol alacak. Ardından, muhaliflerin bulunduğu Halep'in batı kırsalına girecek.

Yaralıları taşıyan konvoyun, batı Halep'ten yine muhaliflerin kontrolündeki İdlib iline ulaşması planlanıyor. Türkiye sınırındaki İdlib ili, Hatay'ın karşısına denk düşüyor.

Bu arada, Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve Suriye Kızılayı, konvoya refaket ediyor.

İran komutasındaki Şii milislerin, 11.00 sularında kuşatmadan çıkmak üzere rejimin kontrol noktasında bekleyen konvoya keskin nişancılarla düzenlediği saldırıda, 4 sivil hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine konvoy geri dönmüştü. İran komutasındaki güçler, dün de Türk ve Rus yetkililerin ateşkesi uygulatmaya çalıştığı sırada muhaliflere karşı geniş kapsamlı saldırı başlatmıştı. Rusya’nın devreye girmesiyle saldırı büyük ölçüde durdurulmuş ancak sabaha kadar İran güçlerinin tacizleri devam etmişti. Doğu Halep’teki saldırılara katılan Hizbullah, Afganistanlı Fatimiyun Tugayı, Iraklı Nüceba Hareketi Tugayı ve Bekir Tugayı bünyesindeki yaklaşık 7 bin milisi, İranlı General Seyid Cevad komuta ediyor.

AA