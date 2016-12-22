Halep

'in doğusuna düzenlenen rejim saldırılarının bel kemiğini, yaklaşık 3 yıl önce burada konuşlanan

rejim yanlısı yabancı terörist gruplar

oluşturuyor.

Lübnan ve Irak Hizbullahı, Afganistanlı Fatimiyun Tugayı, Iraklı Nüceba Hareketi Tugayı ile Bakır Tugayı'na mensup yaklaşık 7 bin terörist, Halep'in yerlilerine büyük bir şiddet uyguladı.

Ağır silahları ve insansız hava araçlarıyla sivil-savaşçı ayrımı yapmadan saldıran grupların en tepesinde ise İranlı General Cevad adında bir komutanın olduğu ortaya çıktı.

Özellikle, Halep'te işlenen savaş suçlarının uluslararası kamuoyunda sürekli gündeme geldiği son aylarda, saldırıların merkezindeki en önemli isim General Cevad oldu.

Yüzbinlerce sivilin tahliyesini engelledi

Cevad ve emrindeki gruplar, doğu Halep'te dar bir alanda kuşatılan yüzbinlerce sivilin ve savaşçı ailelerinin tahliyesini engelleyerek, can kayıplarının artmasına neden oldu.

"Kuşatmadakilerin toplu imhası"nın amaçlanması, dünya kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Çok sayıda ülkeden ve aralarında BM'nin bulunduğu uluslararası örgütten "savaş suçları işlenmeye devam ediyor" uyarısı geldi.

Raşidin semtine saldırı

Rejim yanlısı terörist gruplar, Rusya'nın baskısıyla 13 Aralık'ta kabul ettikleri ateşkes ve tahliye planını, sonra sabote etmeye başladı. Önceki gün yeniden sağlanan anlaşma da yine Cevad'ın komutasındaki gruplar tarafından bozuldu.

Halep'i işgal eden yabancı teröristlerin cüretkarlığı, tahliyesine başlanan sivillere ateş açılarak 4 kişinin öldürülmesine vardı. Mezhepçi teröristler, konvoyun kuşatmadan çıkacağının belli olmasıyla da araçların 20 dakika sonra geçeceği Raşidin semtine saldırdı.

Cevad'ın Türkiye ve Rusya'nın girişimlerine darbe vurmayı amaçlayan son eylemi, altıncı tahliye konvoyundaki 800 kişinin rehin alınması oldu.

AA