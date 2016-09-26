İsveç Dışişleri Bakanı

Margot

Wallström

, Rusya ve Esed rejimine

Halep'te saldırıları durdurma çağrısı

nda bulundu.

İsveç devlet televizyonu SVT'ye açıklama yapan Wallström, varil bombaları ve sığınakları imha etmek için kullanılan bombaların, Halep'te sivilleri katletmesinin herkesi derinden yaraladığını belirterek, "Enkaz altından çıkarılan çocuklar, kanlar içinde yerde yatan insanlar, hastanelerin bombalanması, gerçekten dayanılacak gibi değil." ifadesini kullandı.

Wallström, Rusya ve Esed rejiminin, derhal saldırıları durdurması ve tüm dünyanın bu duruma tepki göstermesi gerektiğini söyledi. Suriye'nin Halep kentinde rejim ile Rus savaş uçaklarının kuşatma altındaki semtlere yönelik düzenlediği hava saldırısında 85 sivil hayatını kaybetmişti.

Esed rejimi, ABD ve Rusya öncülüğünde 12 Eylül'de başlayan ateşkesi 19 Eylül'de bitirdiğini ilan etmiş ve Rus ordusuyla Halep merkezinde muhaliflerin kontrolündeki doğu bölgelerine şiddetli bombardımanlara başlamıştı.