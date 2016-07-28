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Halep'te pazar yerine saldırı

ABD öncülüğündeki koalisyona ait savaş uçağının Halep'in Carablus ilçesinin Handura beldesine düzenlediği hava saldırısı sonucu 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Halep'te pazar yerine saldırı

ABD öncülüğündeki koalisyona ait savaş uçağının Halep'in Carablus ilçesinin Handura beldesine düzenlediği hava saldırısı sonucu 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

28 Temmuz 2016 Perşembe 13:50
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Halep'te pazar yerine saldırı

 ABD öncülüğündeki koalisyona ait savaş uçağı, terör örgütü DAEŞ'in kontrolündeki Halep'in Cerablus ilçesine bağlı Handura beldesinde yerleşim yerini bombaladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırıda 15 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Koalisyonun bombaladığı yerleşim yerinde büyük hasarın meydana geldiğini ifade eden kaynaklar, olayla ilgili detaylı bilgi vermedi. 

Koalisyon uçaklarının, geçen hafta da Münbiç'in Tuhar ve En Nevaçe köylerine düzenlediği hava saldırılarında da 170 sivil hayatını kaybetmişti.

AA

Son Güncelleme: 28.07.2016 13:51
Anahtar Kelimeler:
ABDKoalisyonTerör örgütüDAEŞHalepCerablus
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