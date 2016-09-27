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Halep'te hastaneler yaralılarla dolu

Rusya ve rejimin 19 Eylül'den beri aralıksız bombaladığı Halep'in muhaliflerin denetimindeki bölgelerinde bulunan hastaneler yaralalılarla doldu.

Halep'te hastaneler yaralılarla dolu

Rusya ve rejimin 19 Eylül'den beri aralıksız bombaladığı Halep'in muhaliflerin denetimindeki bölgelerinde bulunan hastaneler yaralalılarla doldu.

27 Eylül 2016 Salı 14:57
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Halep'te hastaneler yaralılarla dolu

 Rusya ve Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının bir haftadır bombaladığı Halep'te muhaliflerin denetimindeki bölgelerde yaralılarla dolan hastaneler neredeyse çalışamaz hale geldi.

Bir haftadan uzun süredir saldırıların hedefi olan ve 400'ün üzerinde sivilin yaşamını yitirdiği, bin 585 sivilin yaralandığı Halep'te muhaliflerin denetimindeki Ömer sahra hastanesi doktorlarından Arif Araf, ateşkesin bitmesinin ardından Rusya'nın kente deprem etkisi yapan bombalarla saldırdığını söyledi.

Kente önceki gün düzenlenen hava saldırılarında 52 yaralının hastaneye geldiğini belirten Araf, yaralıların durumunun genelde ciddi olduğunu ifade etti.

Araf, "Bugün de hastanemizin yakını bombalandı. Saldırıda alt yapıda büyük hasar meydana geldi. Hastaneye gelenlerden de yaralananlar oldu. Saldırı mesai saatinde olduğu için çok sayıda sivil yaralandı." dedi.

"Hiçbir hastanede boş oda yok"

Halep'te tüm sahra hastanelerinin sivil yaralılarla dolu olduğunu dile getiren Doktor Araf, "Diğer hastanelerin hastanemizden bir farkı yok. Kentteki sahra hastanelerinin ameliyathaneleri, acil servis birimleri yaralılarla dolu. Hiçbir hastanede boş oda ve servis yok. Hepsi durumu ağır yaralılarla dolu." diye konuştu.

Hastanelerde ilaç sıkıntısı bulunduğunu, tıbbi cihazların bazılarının çalışmadığını bildiren Araf, kuşatma altında olduklarından ağır yaralıları kent dışına çıkaramadıklarını kaydetti.

Doktor Araf, "Çok sayıda yaralının durumu ciddi ve acil kana ihtiyaç var. Allah yaralılara acil şifa, Halep halkına da sabır versin.'' ifadelerini kullandı.

Esed rejimi, ABD ve Rusya öncülüğünde 12 Eylül'de başlayan ateşkesi 19 Eylül'de bitirdiğini ilan etmiş ve Rus ordusuyla Halep merkezinde muhaliflerin kontrolündeki doğu bölgelerine şiddetli bombardımanlara başlamıştı.

Ateşkes anlaşmasının 19 Eylül'de bitiminden bu yana Halep'e yönelik bombardımanlarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 444 sivil yaşamını yitirdi, bin 585 kişi de yaralandı. 

AA

Son Güncelleme: 27.09.2016 14:58
Anahtar Kelimeler:
Yaralılarla Dolan HastanelerHalepSavaş UçaklarıRusya Ve Beşşar Esed
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