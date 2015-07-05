Halep'te çatışmalar sürüyor

HALEP

Rejim güçlerinin yoğun hava saldırılarına rağmen, muhaliflerin ele geçirdikleri bölgelerde kontrolü kaybetmediği ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenlediği bildiriliyor.

Halep vilayetinde merkezin büyük bölümü rejim güçleri, kuzeyi ve batısı muhalifler, doğu ve güneydoğusu ise DAEŞ tarafından kontrol ediliyor. Şeyh Maksut bölgesinde ise Demokratik Birlik Partisi (PYD) güçleri hakim.

Vilayetin tamamını ele geçirmek için aylardır operasyon hazırlığı yapan muhalifler, 2 Temmuz'da yaklaşık 20 bin kişilik güçle saldırıya geçmişti.

Halep şehir merkezinin kuzeyindeki stratejik askeri noktalar olan Leyramun, Eşrefiye, Cemiyetu'z Zehra, Halidiye ve Raşidin bölgelerinde başlayan çatışmalar sonucunda, Cemiyetu'z Zehra Mahallesindeki birçok askeri kontrol noktası ile kentin kuzey batısında rejim güçlerinin kışla olarak kullandığı, Yeni Halep mahallesindeki Bilimsel Araştırma Merkezi'nin muhaliflerin kontrolüne geçtiği bildirilmişti.

Buna karşılık iki kilit bölgeyi geri almak amacıyla hava saldırılarına ağırlık veren rejim güçleriyle muhalifler arasındaki çatışmalar bugün, Cemiyetu'z Zehra, Bilimsel Araştırmalar Merkezi ve kentin merkezinin batısında, Yeni Halep'in güneyindeki rejime ait Askeri Akademi bölgelerinde devam ediyor.

Askeri Akademi'ye saldırı

Bölgedeki aktivistlerden alınan bilgiye göre, bugün Halep'in Fethi operasyon merkezine bağlı Mücahidin birliği, sanayi yapımı füzeler ve havan toplarıyla Askeri Akademi'ye saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda, akademinin içinde yangın çıktığı, çok sayıda rejim askeri ve araçların yandığı bildirildi.

Dün, muhaliflerin Askeri Akademiden çıkan rejime ait askeri konvoya kurdukları pusuda aralarında İran ve Hizbullah milislerinin de yer aldığı 30 kişinin öldürüldüğü belirtilmişti.

Rejime ait birliklerin toplandığı en büyük askeri üslerden biri olan Askeri Akademi, özellikle hava istihbarat binalarının yakınlarındaki Cemiyetu'z Zehra mahallesine ve çatışmaların devam ettiği diğer noktalara yakınlığı açısından önem taşıyor. Rejim, diğer bölgelere takviye güç göndermek için, Hizbullah ve İranlı Şii milislerin de bulunduğu akademiyi üs olarak kullanıyor.

Şam Cephesi saha komutanlarından Ebu Abbas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilimsel Araştırma Merkezi bölgesinde kontrol sağladıktan sonra, rejim güçlerinin yoğun hava saldırısına başladığını, ancak muhaliflerce geri püskürtüldüğünü belirtti.

Esed'e bağlı orduya ait savaş uçakları ve helikopterlerin bölgeyi yoğun şekilde bombalamaya devam ettiğini vurgulayan Abbas, "Rejim, Bilimsel Araştırmalar Merkezi bölgesinin geri alınması için bölgeye iki askeri konvoy gönderdi. Muhalifler konvoya saldırarak çok sayıda askeri öldürdü, bazı askerler kaçtı. Pek çok sayıda askeri araçta imha edildi" diye konuştu.

"Rejim geri püskürtülüyor, büyük kayıplar veriyor"

Abbas, Cemiyetu'z Zehra mahallesinde de çatışmanın devam ettiğini belirterek, "Cemiyetu'z Zehra mahallesinde rejim güçlerinin karargah olarak kullandığı binalar, sanayi yapımı füzelerle imha edildi. Esed güçleri bölgede büyük kayıplar vermeye devam ediyor" ifadesini kullandı.

"Halep'in Fethi ile Ensar el-Şeria operasyon merkezlerinin ortak hedefi Halep'in özgürleştirilmesidir" diyen Abbas, işbirliği içindeki iki grubun Halep'te rejim güçlerine karşı düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 200 rejim askerinin öldürüldüğünü, 50 askerin yaralandığını, 5 tankla onlarca askeri aracın imha ediliği ve çok sayıda askeri mühimmatın ele geçirildiği bildirdi.

Cemiyetu'z Zehra'daki operasyon, "Ensar el-Şeria" adı altında Birinci Alay, Nusra Cephesi ve Ahrar-uş Şam tarafından gerçekleştiriliyor.

Leyramun, Eşrefiye, Halidiye ve Raşidin'deki "Halep'in Fethi" adı verilen operasyonlara ise Şam Cephesi, Nureddin el-Zenki, Liva Sukur el-Cebel ve Liva Hurriye el-İslamiye birlikleri katılıyor. Bilimsel Araştırmalar Merkezi bölgesindeki operasyonlar da, "Halep'in Fethi" birliklerince sürdürülüyor.