Halep'te askeri konvoya saldırı: 20 ölü

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Tevhid Tugayı basın sorumlusu Yasir Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tugayın kentin güneydoğusunda yer alan Eteriye bölgesinde rejime ait askeri konvoya saldırı düzenlediğini belirtti.



Saldırıda 20 askerin etkisiz hale getirildiğini bildiren Ahmed, 2 tankla 2 zırhlı aracın da imha edildiğini kaydetti.



Tugayın bölgede "Çölün öfkesi" adı altında geniş çaplı bir operasyon düzenlediğini dile getiren Ahmed, "Muhalifler askeri konvoya saldırıp bölgedeki rejim güçlerine yardım yollarını keserek, bölgenin denetimini sağladı."dedi.



Kentin farklı bölgelerinde silahlı muhaliflerle Suriye ordusu arasında çatışmaların yaşandığını aktaran Ahmed, Şam yönetimine bağlı güçlerin kentin Kadi Askeri, Sahur, Hamra bölgesi ve tarihi Emevi Cami ile çevresine yoğun havan topu, roket ve tanklarla saldırdığını kaydetti.





AA