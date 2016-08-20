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'Halep'te 400 bin kişi yardım bekliyor'

İHH Başkanı Yıldırım, "Halep'e günde 100 ile 150 bin arasında ekmek ulaştırmamız lazım. Bunun için bir kampanya başlattık. İlk etapta 300 tırlık un götüreceğiz" dedi.

'Halep'te 400 bin kişi yardım bekliyor'

İHH Başkanı Yıldırım, "Halep'e günde 100 ile 150 bin arasında ekmek ulaştırmamız lazım. Bunun için bir kampanya başlattık. İlk etapta 300 tırlık un götüreceğiz" dedi.

20 Ağustos 2016 Cumartesi 13:07
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'Halep'te 400 bin kişi yardım bekliyor'

İSTANBUL

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Başkanı Bülent Yıldırım, Halep'in Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğunu belirterek, "Halep'e günde 100 ile 150 bin arasında ekmek ulaştırmamız lazım. Bunun için bir kampanya başlattık. İlk etapta 300 tırlık un götüreceğiz. 400 bin kişinin hepsine gıda paketi ulaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halep'te bir süredir, uçaklarla, yasak silahlarla saldırılar yapıldığını söyledi.

Binaların büyük çoğunluğunun yıkıldığını anlatan Yıldırım, yeterli malzeme olmaması nedeniyle enkaz altından insan çıkarmanın zorlaştığını aktardı.

Yıldırım, ambulans sıkıntısının da çekildiğini dile getirerek, "Şu anda birkaç hastanede yetersiz sayıda ambulans kaldı. Yaralıların bile kurtarılmasını istemiyorlar. İnsanları açlığa mahkum edip, böyle saldırılarla moralsizliğe sevk etmek istiyorlar. Halep'te 400 bin civarında sivil vardı. Bu saldırılara rağmen direnişçiler mücadele etti. Tüm gruplar bir araya geldi. Bu kuşatmayı yardılar. Bu zafer, Suriye'de bugüne kadar kazanılmış en önemli savaşlardan biri." diye konuştu.

"Halep'te her şeye ihtiyaç var"
İHH olarak Halep'e yardım götürmeye devam ettiklerini kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti:

"İlk etapta un, sebze, meyve, gıda paketleri götürdük. Halep'te un verdiğimiz ekmek fabrikaları vardı. Onlar son dönemde bitmişti. Sadece gıdaya değil, her şeye ihtiyaç var. Oraya ambulansların ve sağlık malzemelerinin gitmesi, yaralılar için hastanelerin onarılması lazım. İnsanlar ciddi açlık çekiyor. Etrafta molozlar var. Bunları temizlemek için iş makinelerine ihtiyaç var. İş makineleri ve itfaiyeleri bile vuruyorlar. Acımasız şekilde uçaklar bombardıman yapıyor. Buna rağmen bizler ekiplerimizle içerideyiz. Arama kurtarma ekiplerimiz orada. Yangın çıkınca oraya ulaşıyorlar ancak yetersiz kalıyoruz. Halep'in gerçekten yardıma ihtiyacı var."

AA

Son Güncelleme: 20.08.2016 13:07
Anahtar Kelimeler:
HalepYardım - Önce Vatan Gazetesi
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