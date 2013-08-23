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Halep'in 13 köyü Özgür Suriye Ordusu'nun denetimininde

Özgür Suriye Ordusu'nun, Halep'in güney ve doğu kesimlerinde yer alan ve rejim güçlerinin kontrolünde bulunan 13 köyün denetimini ele geçirdiği bildirildi.

Halep'in 13 köyü Özgür Suriye Ordusu'nun denetimininde

Özgür Suriye Ordusu'nun, Halep'in güney ve doğu kesimlerinde yer alan ve rejim güçlerinin kontrolünde bulunan 13 köyün denetimini ele geçirdiği bildirildi.

23 Ağustos 2013 Cuma 17:20
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Halep'in 13 köyü Özgür Suriye Ordusu'nun denetimininde
HALEP

Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), rejim güçlerinin kontrolünde bulunan 13 köyün denetimini ele geçirdiği bildirildi.

Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC) Halep Medya Sorumlusu Yasir Ahmed, AA muhabirine, ÖSO birliklerinin 4 günden beri süren çatışmalar sonucunda Halep'in güney ve doğu kesimlerinde yer alan 13 köyün denetimini ele geçirdiğini, "aralarında Hizbullah milislerinin de bulunduğu 200'den fazla askeri etkisiz hale getirdiğini" belirtti.

Ahmed, Suriye Kızılayı'ndan Raşadiye ve Kurbatiye köylerinde etkisiz hale getirilen askerlerin cesetlerinin alınmasının istendiğini kaydetti.

Bölgedeki çatışmalarda Esed ailesine mensup albay Abdulkerim Mahluf'un da öldürüldüğünü ifade eden Ahmed, denetimi sağlanan Hakla köyünde rejim güçlerince öldürüldükten sonra kuyuya atılan 8 kişinin cesedine ulaşıldığını söyledi.

Ahmed, çatışmaların devam ettiğini vurguladı. 

Öte yandan, Suriye'deki birçok kentte cuma namazı sonrasında Doğu Guta bölgesinde gerçekleşen katliam nedeniyle rejimin protesto edildiğini dile getiren Ahmed, rejim güçlerine yönelik olarak sürdürülen operasyona "Doğu Guta bölgesindeki katliama cevap" adının verildiğini sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 23.08.2013 17:21
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