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Halep'e varil bombalı saldırı

Suriye ordusuna ait helikopterin Halep'te Meşhed semtine düzenlediği varil bombalı saldırıda 20 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Halep'e varil bombalı saldırı

Suriye ordusuna ait helikopterin Halep'te Meşhed semtine düzenlediği varil bombalı saldırıda 20 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

25 Temmuz 2016 Pazartesi 13:51
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Halep'e varil bombalı saldırı

 Suriye ordusuna ait bir helikopterin Halep'in Meşhed semtinde düzenlediği varil bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Halep'teki sivil savunma yetkilisi İbrahim Ebu Leys, yaptığı açıklamada orduya ait bir helikopterin Halep'te muhaliflerin kontrolündeki Meşhed semtinde yerleşim yerini varil bombasıyla vurduğunu söyledi.

Saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 sivilin yaşamını yitirdiğini, 25'inin de yaralandığını belirten Ebu Leys, ''Sivil savunma ekipleri Meşhed semtinde yıkılan evlerin enkazı altında kalan 5 aileye ulaşmaya çalışıyor. Ekipler enkazdan hala çocuk çıkartıyor. Halk, rejimin saldırıları nedeniyle bir arada bulunmaya korkuyor. Rejim, saldırdığı yeri ikinci defa bombalıyor.'' dedi.

''Acil kana ihtiyaç var''

Rusya ve rejime ait savaş uçaklarının dün Halep'teki kan merkezini bombalaması sebebiyle kan ihtiyacı ortaya çıktığını söyleyen Ebu Leys, dünkü saldırıda hedef alınan 5 hastanede önemli ölçüde hasar meydana geldiğini söyledi. Ebu Leys, "Kentte muhalif bölgelerde acil tıbbi malzeme ve ilaca da ihtiyaç duyuluyor." şeklinde konuştu.

Öte yandan, ciddi gıda sıkıntısı çekilen Halep'te, içerisinde Dünya Gıda Programı tarafından ulaştırılan 10 bin kumanyanın bulunduğu bir yiyecek deposunun da rejim uçakları tarafından vurulduğu öğrenildi. Konuyla ilgili bilgi veren kaynaklar, olayda 4 kişinin yaralandığını, depodaki erzakın yaklaşık yarısının kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Halep'teki yerel medya aktivistlerinden Yasir Ebu Ammar da rejim ve Rus uçaklarının bir haftadır Halep ve çevresinde muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri yoğun şekilde bombaladığını kaydetti. Rejimin sivil yerleşim yerlerini, hastane ve çarşıları hedef aldığını aktaran Ammar, Halep'teki muhaliflerin tek çıkış noktası Kastillo yolunun kapalı olması nedeniyle durumu ciddi olan yaralıların kentten çıkarılamadığını söyledi.

Kuşatma nedeniyle kente insani ve tıbbi yardımın sokulamadığını belirten Ebu Ammar, kuşatmanın sürmesi halinde insani durumun daha da kötüleşeceğine dikkati çekti. Ammar, ''Halep'te halk bazı temel gıda maddelerine ulaşmakta sıkıntı çekiyor. Kanser hastaları için de ilaç bulunamıyor.'' ifadesini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 25.07.2016 13:53
Anahtar Kelimeler:
SuriyeHalepDünya
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