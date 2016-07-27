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'Halep'e gıda yardımı gönderemiyoruz'

İMKANDER Gaziantep Şube Başkanı Gökder, Halep'e giden yardımlar için kullanılan yolun bombalanması nedeniyle şu anda Halep kentine gıda yardımı gönderilemediğini belirterek, "Maalesef Halep, ikinci Madaya olmuş durumda." dedi.

'Halep'e gıda yardımı gönderemiyoruz'

İMKANDER Gaziantep Şube Başkanı Gökder, Halep'e giden yardımlar için kullanılan yolun bombalanması nedeniyle şu anda Halep kentine gıda yardımı gönderilemediğini belirterek, "Maalesef Halep, ikinci Madaya olmuş durumda." dedi.

27 Temmuz 2016 Çarşamba 14:11
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'Halep'e gıda yardımı gönderemiyoruz'

 İnsanı Müdafaa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER) Gaziantep Şube Başkanı Said Gökdere, Halep'e giden yardımlar için kullanılan yolun bombalanması nedeniyle şu anda Halep kentine gıda yardımı gönderilemediğini belirterek, "Maalesef Halep, ikinci Madaya olmuş durumda." dedi.

Gökdere, yaptığı açıklamada, 15 gündür Suriye'de yaşanan çatışmalar nedeniyle bölgeye yardımları ulaştıramadıklarını söyledi.

Halep kentindeki saldırılar nedeniyle hastanelerdeki insanların bombardıman altında kaldığını anlatan Gökdere, oradaki insanların bir parça sargı bezi dahi bulamadıklarını bildirdi.

Kentte hastalık ve açlığın yanı sıra halkın yoğun bombardıman altında kaldığını da vurgulayan Gökdere, şunları kaydetti:

"Halep yanıyor dünya sessiz kalıyor' sloganıyla yola çıktık. Bütün sivil toplum örgütleri AFAD, Kızılay'ın yardımları bir an önce Suriye içerisindeki Müslüman kardeşlerimize ulaştırılması konusunda daha hassas olunması gerektiğini düşünüyorum. Halep kentine yardımlar Kestillo yolundan ulaştırılıyordu. Şu anda Rus ve Esed rejimi uçaklarının saldırılarının artması sonucu Halep kentine gıda yardımları gönderemiyoruz. Terör örgütü PYD ise bölgeyi karadan bombalamaya devam ediyor. 'Halep kenti ikinci Madaya olmasın' diye aylardır dile getirdik. Maalesef Halep kenti ikinci Madaya olmuş durumda. Yardım ulaştırılan yolların bir şekilde açılması gerekiyor. Çünkü orada insanlar ölüyor. Çocukların bedenleri parçalanıyor. Suriye'de çok büyük ekmek sıkıntısı başladı. Bu kardeşlerimizin en azından 2-3 aylık ekmek ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyor. İnsanlar en azından karnını doyurabilir. Ümmetin ve idarecilerin bir an önce Halep'e yardım etmesini bekliyoruz."

Yardımların ulaşması için Birleşmiş Milletler'in (BM) devreye girmesi gerektiğine dikkati çeken Gökdere, BM devreye girdiği zaman en azından zor durumdaki bu insanların temel ihtiyaçlarının karşılanabileceğini kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 27.07.2016 14:11
Anahtar Kelimeler:
ImkanderFETÖDarbeŞehitAskerPolisAfadKızılay
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