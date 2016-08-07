'Halep'e acil gıda ve su gerekiyor'

HATAY - İnsani Dayanışma ve Kalkınma Derneği (İDKA) Başkanı Abdurrazzak İldiz, Halep'e gıda ve su gönderilmesi çağrısında bulundu.

İldiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de muhaliflerin Esed rejiminin Halep kuşatmasını nihayet kırdığını söyledi.

İnsanların bölgede açlık tehlikesi yaşadığını ifade eden İldiz, "Halep'te sivil halk günlerdir yoğun bombardıman altında yaşam sürüyor. En temel insani ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyorlar. Saldırıların devam ettiği günlerde bölgeye yardımlar ulaştırılamadı. Kuşatmanın kırılmasıyla acil olarak gıda, su ve un gönderilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Halep civarında yaklaşık 400 bin insanın barındığını aktaran İldiz,"Rejimin, savaş uçakları ve helikopterlerle bombalaması sonucu alt yapı tamamen kullanılamaz hale gelmiş durumda. Birçok fırın, pazar yeri ve temel gıdaya ulaşacakları noktalar yerle bir edildi. Yaşlı, kadın ve çocukların ağırlıkla olduğu 400 bine yakın insana temel yaşamsal gereksinimleri bir an evvel ulaştırılmalı. Dernek olarak savaşın başladığı andan itibaren Suriye'nin yanında olduk. Şu an Halep'e yardım konusunda ağırlık vermeliyiz. Buradan bölgedeki ihtiyaç sahibi ve mağdur olan sivil halk için yardım çağrımızı yapıyoruz. Bölgeye ulaşacak yardımların önemi oldukça fazla çünkü gıda sıkıntısı yüzünden açlık tehlikesi baş gösteriyor."ifadelerini kullandı.