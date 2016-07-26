Halep 'üçlü ölüm çemberinde'

HALEP - Suriye'de karadan abluka, havadan bombalı saldırılara maruz kalan Halep kentinde, son olarak hastanelerinin çoğunun hizmet veremez hale gelmesi nedeniyle sivil halkın, "üçlü ölüm çemberi"nde hayatta kalma mücadelesi verdiği ifade ediliyor.

Uzmanların, dünyadaki en riskli kentler arasında saydığı Halep, dört yıldır aralıksız şekilde bombalı saldırılara maruz kalıyor. Her köşesinde yıkım ve ölümün kol gezdiği kentin tek çıkış noktası olması hasebiyle önemi haiz Kastillo yolunun kapatılmasıyla bölge halkının neredeyse üç haftadır tam anlamıyla abluka altında olduğu ifade ediliyor. Dış dünya ile bağlantısı kesilen Halep'teki sağlık kurumlarının çoğu, saldırılardan aldıkları hasar, yetersiz tıbbi malzeme ve ekipman nedeniyle hizmet veremiyor.

Halep'te muhalif gruplara bağlı Sağlık Müdürü Abdulbasit İbrahim, kentteki sağlık hizmetlerinin sadece üç hastane tarafından yürütülmeye çalışıldığını ifade ederek, rejim güçlerinin Rus savaş uçaklarının desteğiyle düzenlediği hava saldırılarına hedef olan Dakkak, Beyan hastaneleri ile Hakim Çocuk Hastanesi ve Seyyide Zehra Kadın Hastalıkları Hastanesi'nin çalışmalarına ara vermek zorunda kaldığını söyledi.

İbrahim ayrıca hava saldırılarında 6 sağlık personelini kaybeden Şer'ıyye Sağlık Merkezi ile kan bankasının faaliyetlerini tamamen durdurduğunu kaydetti.

Saldırılar nedeniyle hizmete süresiz ara vermek zorunda kalan hastanelerin yeniden faaliyete geçmesinin kolay olmadığına dikkati çeken İbrahim, "Halep'te yaşananları kelimelerle ifade etmek imkansız. Halep'in tamamında görev yapan doktorların sayısı 30'u geçmiyor. Mevcut sağlık kadrosu, sürekli bombalanan kentteki hastalara müdahalede yetersiz kalıyor. Dünyanın Halep'te yaşananlara karşı kayıtsız kalması çok üzücü." dedi.

Sağlık müdürü İbrahim, sağlık personelinin, uzmanlığı dışındaki alanlarda da hasta kabul etmek mecburiyetinde kaldığını belirterek, nörolojik hastalıklar gibi tedavilerinin ancak mütehassısları tarafından yapılması mümkün alanlarda ise zorlanıldığını vurguladı.

"Depolardaki gıda malzemeleri en fazla 3 ay yetebilir"

Halep Yerel Meclis Sözcüsü Beşir el-Havi ise abluka altındaki kentte insani durumun günden güne kötüleştiğini ifade ederek, "Depolardaki temel gıda malzemeleri, tüketimin asgari limite indirilmesi halinde bile en fazla 3 ay yetebilir. Halep'teki tüm kurumların katılımıyla düzenlenen bir toplantıda, un başta olmak üzere gıda maddelerinin tüketiminin asgari seviyeye indirilmesi yönünde karar alındı. Bu karara binaen 80 ton olan günlük temel gıda tüketiminin, 40 bin tona düşürülmesi hedefleniyor." diye konuştu.

Piyasada sebze ve tarım ürünlerinde yaşanan eksikliğe dikkati çeken Havi, "Halep kentinde geniş tarım arazileri yok. Meclis, küçük ve orta ölçekli tarımı destekleyici projeler üzerinde çalışıyor, bölge halkına tohum dağıtıyor. Ancak kısıtlı tarım arazileri nedeniyle çok büyük beklenti içinde değiliz." ifadelerini kullandı.

Havi, abluka nedeniyle gıda, yakıt gibi temel ihtiyaçların fiyatlarında yaklaşık yüzde 40 oranında artış gözlemlendiğini söyleyerek, meclisin, sivil ve askeri kurumlarla varılan mutabakat sonucu fiyatların denetlenmesi için bir komisyon kurduğunu belirtti.

Her gün 25 bombalı saldırı

Muhaliflere ait Şam Haber Ajansı'nda görevli Mahmud Talha da Halep kentinin her gün yaklaşık 25 bombalı saldırıya maruz kaldığını ifade ederek, "Rusların savaş uçakları ile rejimin helikopterlerinin yanı sıra uluslararası hukuka göre yasak olan misket (salkım) bombası, vakum füzesiyle düzenlenen saldırılarda yaklaşık 300 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı." dedi.

Talha, "Halep'in tek atar damarı" şeklinde nitelendirdiği Kastillo yolunun, bir buçuk aydır rejim güçlerinin odağında olduğunu kaydederek, yolun tamamen kesilip ablukanın başlamasıyla kentin dünyadan izole edildiğini ifade etti.

Halep kentinde muhasara altındaki yaklaşık 400 bin Suriyelinin, sonlarının, abluka nedeniyle hayatlarını kaybeden Muaddamiyye, Deraya, Zebedani, Madaya, Yermuk Mülteci Kampı sakinleri gibi olmasından endişe duyduklarını dile getirdi.

BM, Suriye rejimini, Halep kentinin dünyadan izole edilmesi ve abluka altındaki sivillerin yaşam şartlarının kötüleşmesi konusunda uyarmıştı.

Suriye rejim güçleri, geçtiğimiz şubat ayında muhaliflerin kontrolü altındaki Halep'in kuzeyiyle güneyini birbirine bağlayan yolu, Rus hava kuvvetlerinin desteğiyle kapatmıştı. Halep'in tek çıkış noktası stratejik Kastillo yolunun da yaklaşık iki hafta önce rejim güçleri tarafından kapatılmasının ardından kentte tüm muhalif bölgeler kuşatma altına girmişti.