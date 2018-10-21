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Halep'in tatlıcıları tüm zorluklara rağmen ayakta kalmaya çalışıyor

Halep'in uzun bir tarihe sahip geleneksel tatlılarını satan dükkanlar, tüm zorluklara rağmen ayakta kalmaya çalışıyor.

Halep'in tatlıcıları tüm zorluklara rağmen ayakta kalmaya çalışıyor

Halep'in uzun bir tarihe sahip geleneksel tatlılarını satan dükkanlar, tüm zorluklara rağmen ayakta kalmaya çalışıyor.

21 Ekim 2018 Pazar 13:37
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Halep'in tatlıcıları tüm zorluklara rağmen ayakta kalmaya çalışıyor

Savaşın acılarının derinden hissedildiği Halep'te hayat her şeye rağmen devam ediyor. Kentte, geleneksel Suriye tatlıları satan dükkan sahipleri de tüm zorluklara rağmen ayakta kalmak için çaba sarf ediyor.

Halep'in Azez ilçesinde her köşe başında geleneksel tatlıları satan bir dükkan görmek mümkün.

Bölgedeki en meşhur tatlıların başında da Eş-Şuaybiyyat ve El-Herise geliyor. Geleneksel Suriye helvası da özellikle Biladu'ş-Şam (Suriye, Filistin, Lübnan ve Ürdün) başta olmak üzere Arap dünyasındaki en meşhur tatlılar arasında yer alıyor.

Cevizli, fıstıklı ve kaymaklı gibi farklı çeşitleri bulunan Şuaybiyyat, özellikle ülkenin kuzeyinde büyük rağbet görürken, süt, irmik, Hindistan cevizi, şeker ve yağ karışımından yapılan, Arap tatlısı olarak tanımlanan Herise de Biladu'ş-Şam'da en çok tüketilen tatlı olarak biliniyor.

Şehrin yüzlerce yıl önce inşa edilen tarihi pazarına gelenler, Suriye tatlılarının lezzetinin burada daha da farklı olduğunu söylüyor.

"Zorluklara rağmen işimize devam ediyoruz"

Azez'deki tatlıcılardan Hasan Ahmed, yaptığı açıklamada, tatlılarıyla acılara meydan okuduklarını ifade etti.

"Her gün, her bütçeye uygun tatlı satıyoruz" diyen Ahmed, "Burada hayat şartları oldukça zor, alım gücü düşük, göç sorunu da var. Tüm bunlara rağmen işimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye'de savaşa rağmen çalışmak zorunda olduklarını vurgulayan Ahmed ayrıca, Doğu Guta ve diğer bölgelerde yaşayanların Esed rejimi tarafından zorunlu göçe maruz bırakıldığını belirterek, yaşamın her alanında büyük zorluklarla karşı karşıya olduklarını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
HalepAzezSuriye Tatlıları
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