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Hakkari'de terör örgütüne ait ağır silah ele geçirildi

Güvenlik güçlerince Çukurca'da teröristlere ait 120 milimetrelik havan ve mühimmatı ele geçirildi. Teröristlerin söz konusu ağır silahı üs bölgelerine yönelik saldırılarda kullandıkları belirlendi

Hakkari'de terör örgütüne ait ağır silah ele geçirildi

Güvenlik güçlerince Çukurca'da teröristlere ait 120 milimetrelik havan ve mühimmatı ele geçirildi. Teröristlerin söz konusu ağır silahı üs bölgelerine yönelik saldırılarda kullandıkları belirlendi

06 Ekim 2016 Perşembe 14:14
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Hakkari'de terör örgütüne ait ağır silah ele geçirildi

 Hakkari'de bölücü terör örgütüne yönelik operasyon devam ediyor.

Hava destekli operasyon kapsamında Çukurca kırsalında komando birlikleri teröristlerce kullanılan sığınaklara girdi. Baskın şeklinde yapılan operasyonda bölücü terör örgütü üyeleri, silah ve teçhizatlarını bırakarak Irak'ın kuzeyine kaçtı. Operasyon kapsamında dün düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait 11 hedef vuruldu, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari genelindeki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 348 oldu.

Teröristlere ait ağır silah ele geçirildi

Sığınakların ardından arazide de arama yapan komando birlikleri, teröristlere ait 120 milimetrelik havan ve buna ait mühimmatla çok sayıda hafif silah ve malzeme ele geçirdi.

Teröristlerin söz konusu silahı üs bölgelerine yönelik saldırılarda kullandıkları belirlendi. Raylı bir sistemle mağaranın içinde tutulan söz konusu havan, ateş etmek amacıyla dışarı çıkarılıyor, sonrasında yeniden mağaraya gizleniyordu. Saldırının yapıldığı koordinat ateş altına alınsa dahi havan mağara içine gizlendiği için tahrip edilemiyordu.

Bölücü terör örgütünde moral bozukluğu yaşanıyor

Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonların bölücü terör örgütünde büyük moral bozukluğuna neden olduğu belirlendi.

Kaçan teröristlerin bıraktıkları elbiselerden çıkan ve üzerinde "değerlendirme" ifadesi bulunan yazılar da bunu ortaya koydu. Çukurca’da ele geçirilen malzemeler arasında yer alan söz konusu yazıda teröristlerin moral ve motivasyonlarının bozuk olduğu belirtildi. Bir teröristin kaleme aldığı yazıda bölücü terör örgütü üyeleri arasında birbirlerine silah çekecek seviyede tartışmalar yaşandığı, bölgedeki teröristlerin sözde grup liderlerine itaat etmedikleri, teröristlerin psikolojik sorunlar yaşadığı, fırsatını bulduğunda örgütten kaçıp kurtulmayı düşündüklerine dair ifadeler yer aldı.

Terör örgütünün içine düştüğü durum, teröristler arasındaki telsiz konuşmalarına da yansıdı. Bölücü terör örgütü üyeleri arasındaki telsiz görüşmelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından karadan ve havadan yürütülen etkili operasyonlar sonucunda eğitimli teröristlerin kaybedildiği, silah ve mühimmatın kalmadığı veya çok azaldığı, gruplar içinde irtibat kurulamadığı, eğitimsiz teröristlerin ölümü beklemekten başka yapacakları bir şey olmadığı yönündeki diyaloglar yansıdı.

AA

Son Güncelleme: 06.10.2016 14:15
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