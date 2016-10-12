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Haiti kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya

Haiti'nin geçici Devlet Başkanı Jocelerme Privert, Matthew kasırgasının vurduğu ülkenin "gerçek bir kıtlık" tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Haiti kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya

Haiti'nin geçici Devlet Başkanı Jocelerme Privert, Matthew kasırgasının vurduğu ülkenin "gerçek bir kıtlık" tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

12 Ekim 2016 Çarşamba 10:39
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Haiti kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya

 Haiti'nin geçici Devlet Başkanı Jocelerme Privert, Matthew kasırgasının vurduğu ülkenin "gerçek bir kıtlık" tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

BBC'nin haberine göre Privert, Haiti'yi 4 şiddetinde vuran Matthew kasırgasının ardından ülkenin içinde bulunduğu durumunun düzgün yönetilememesi halinde kıtlığın üç dört ay sürebileceğini belirtti.

Ülkede su, gıda ve ilaca acil ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Privert, can ve mal kaybının "dehşet verici" boyutta olduğunu söyledi.

Privert, "Şimdi harekete geçmezsek üç-dört aya gıda yardımı kesildiğinde gerçek bir kıtlıkla karşı karşıya geleceğiz." dedi.

Kasırganın neden olduğu yıkımı kıyamete benzeten Privert, "Yıkılan yerlerin yeniden inşası çok çaba gerektirecek." ifadesini kullandı.

UNICEF de yaptığı açıklamada, kasırgada okulların zarar görmesi ve sağlamların bir kısmının da barınaklara çevrilmesi nedeniyle 100 binden fazla çocuğun okulsuz kaldığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Matthew Kasırgası'nın vurduğu Haiti'de 750 bin kişiye yardım ulaştırılması için 119 milyon dolarlık acil insani yardım çağrısında bulunmuştu. OCHA, en az 900 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 milyonluk nüfusun yarısının kasırgadan etkilendiği Haiti için "Ekim 2016 Flaş Çağrı" başlıklı rapor yayımlayarak dünya ülkelerini yardıma davet etmişti.

AA

Son Güncelleme: 12.10.2016 10:39
Anahtar Kelimeler:
HaitiJocelerme PrivertMatthew KasırgasıKıtlık
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