Hagel'den muhaliflere yardım açıklaması

WASHINGTON





ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel, Haziran'da ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriyeli muhaliflere askeri yardımda bulunulmasına ilişkin planlara onay verdiğini ilk kez kamuya açıkladı.

AP'nin haberine göre, Hagel söz konusu "gizli yardıma", Obama'nın Suriye rejimine yönelik askeri müdahaleye ilişkin Kongre'ye sunduğu taleple ilgili Senato Dış İlişkiler Komitesi toplantısında atıfta bulundu.

Hagel'in, Obama'nın haziran ayında, muhaliflere askeri yardımda bulunmaya karar verdiğini belirterek, konuya Savunma Bakanlığı Pentagon'un doğrudan dahil edilmediğini çünkü bunun "gizli bir faaliyet" olduğunu söyledi. Hagel, "Yetkililer beklenen CIA yardımıyla ilgili sessizce konuşuyorlardı ancak hiç biri gönderilmedi" diye konuştu.

Toplantıda Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker'ın da bu konudan bahsettiği belirtildi.