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Hac ibadetinde yeni uygulamalar hayata geçirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac İdare Merkezi Başkanı Aygün, hacı adaylarına yönelik hayata geçirilen düzenlemelere ilişkin, "Yeni uygulamalarla hacılarımızın daha rahat ve güven içerisinde hac ibadetlerini ifa etmeleri için adımlar atıldı." dedi.

Hac ibadetinde yeni uygulamalar hayata geçirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac İdare Merkezi Başkanı Aygün, hacı adaylarına yönelik hayata geçirilen düzenlemelere ilişkin, "Yeni uygulamalarla hacılarımızın daha rahat ve güven içerisinde hac ibadetlerini ifa etmeleri için adımlar atıldı." dedi.

22 Ağustos 2017 Salı 15:46
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Hac ibadetinde yeni uygulamalar hayata geçirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac İdare Merkezi Başkanı Dursun Aygün, Hac İdare Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren hacı adaylarına sunulan hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Şehit yakınlarına ve gazilere kuraya tabi tutulmadan kontenjan verildiğini hatırlatan Aygün, 4 bin 500 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kutsal topraklara gelmeye başladığını söyledi.

Aygün, yurt dışında yaşayanlar ve görevlilerle birlikte yaklaşık 100 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hac farizasını yerine getireceğini belirtti.

En yaşlı hacı adayının 98 yaşında olduğunu aktaran Aygün, hacı adaylarının yaş ortalamasının ise 60 olduğunu kaydetti. Aygün, hacı adaylarının yüzde 53'ünün kadın, yüzde 47'sinin erkek olduğunu dile getirdi.

"Yemek ve ekmek fabrikaları kuruldu"

Mekke'de yaklaşık 100 bin kişilik yemek kapasitesine sahip yeni bir yemek fabrikasının kurulduğunu bildiren Aygün, bunun yanı sıra bu sene faaliyete geçen ekmek fabrikasını da hizmete sunduklarını söyledi.

Hac organizasyonu kapsamında bu sene bir yeniliğe daha imza atarak kumanya uygulaması başlattıklarını belirten Aygün, bu uygulamadan hacı adaylarının memnun olduğunu kaydetti.

Konaklama sisteminde değişikliğe gidildiğini anlatan Aygün, oda tercihli sistemi uygulamaya koyduklarını aktardı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dursun AygünHac İdare MerkeziHacUmreHac Ibadeti
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