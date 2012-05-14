Güvencemiz Anavatan'daki kardeşlerimiz

LEFKOŞA - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Kıbrıs Türkünün yanında yer almasaydı, 1974'e kadar direnemeyeceklerini belirterek, "Bugün en büyük güvencemiz, Anavatan'daki kardeşlerimizdir" dedi.



Cumhurbaşkanı Eroğlu, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ünal başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Ahmet Ünal, Anadolu'dan ve Çukorova'dan selam getirdiklerini belirterek, Eroğlu'nu Mersin'e davet etti. Kıbrıslı Türklerin mücadelesini iyi bildiklerini ifade eden Ünal, "Verilen kararlı mücadelenin farkındayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da ziyarete ve Mersin'e davet için teşekkür ederek, Mersin'e ilk kez 1975'te kulüp başkanıyken, Mersin İdman Yurdu'nun düzenlediği futbol turnuvasına katılmak için gittiğini anlattı.

Daha sonra çeşitli defalar Mersin'e gittiğini, son olarak da bir parka adının verilmesi dolayısıyla Tarsus'a gittiğini anlatan Eroğlu, gördüğü sıcak ilgiye teşekkür etti.

Türk halkının ve basının Kıbrıs'a ilgisinin eksilmemesini isteyen Eroğlu, şöyle konuştu:

"KKTC'de olmanız, KKTC'deki gelişmeleri kendi gözlerinizle görmeniz gazetecilik bakımından da fevkalade önemli, ama benim için daha da önemli olan sizin basın yoluyla KKTC'ye gösterdiğiniz ilgidir. Bu ilgi olmasaydı Kıbrıs Türkü 1974'e kadar direnemezdi. Anavatan'ın hükümetleriyle, halkıyla, basınıyla yanımızda olması bizi hep memnun etmiştir. Bugün en büyük güvencemiz sizlersiniz, Anavatan'daki kardeşlerimizdir."