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Güven ortamı Azez'de nüfusu artırdı

TSK destekli ÖSO tarafından teröristlerden temizlenen Halep'in Azez ilçesindeki güven ortamı sayesinde nüfusun 300 bini aşmasıyla çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşanıyor.

Güven ortamı Azez'de nüfusu artırdı

TSK destekli ÖSO tarafından teröristlerden temizlenen Halep'in Azez ilçesindeki güven ortamı sayesinde nüfusun 300 bini aşmasıyla çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşanıyor.

29 Mayıs 2017 Pazartesi 12:17
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Güven ortamı Azez'de nüfusu artırdı

Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde terör örgütlerinden kurtarılan Halep'in Azez ilçesindeki binlerce kişi, çarşı ve pazarda özgürce hayatlarını sürdürebilmenin huzurunu yaşıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu tarafından teröristlerden temizlenen 150 bin nüfuslu Azez'de, oluşan güven ortamı dolayısıyla iç bölgelerden de Suriyelilerin gelmesiyle nüfus 300 bini aştı.

Kalabalık nüfus ve hareketliliğin olduğu ilçede özellikle akşam saatlerinde cadde ve sokaklarda seyyar satıcılar araçlarına yükledikleri gıda ürünlerini mahalle mahalle dolaşarak satmanın keyfini yaşıyor. Fazla nüfusun da etkisiyle yapılan alışverişler sayesinde ilçe ekonomisi canlanırken esnafın da yüzü gülüyor.

Çarşı ve pazarlarda ciddi yoğunluk gözlenen ilçede güvenliği Türkiye'de eğitildikten sonra bölgeye giden bin 500 kişilik polis birliği sağlıyor. İlçede hukukun işlemesi için, eğitimleri tamamlanan eski avukat ve hakimler de yavaş yavaş görevlerine başlıyor.

Beş vakit ezan sesinin duyulduğu Azez'de Türkiye'nin desteğiyle onarılan camilerde Müslümanlar namazlarını kılıyor.

İlçede market açan Yusuf Muhsara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı sonrası ilçede huzurlu bir ortamın oluştuğunu söyledi.

Türkiye'nin desteğinden önce ilçede çok fazla sayıda saldırı olduğunu ifade eden Muhsara, "Bu dükkanı yeni açtım, elhamdülillah çok iyi gidiyor. Alışveriş yapıyoruz. Eskiden Esed ve rejim güçleri çok füze atıyordu ama şu anda rahatladık." dedi.

Azez'de tatlı satan Eymen Segaleyn de Türk halkının ve devletinin sayesinde Azez'de insanların rahat bir yaşam sürdüğünü aktardı.

Bölgede nüfusun çok kalabalık olduğunu anlatan Segaleyn, "Biz elhamdülillah şu an çok iyi yaşıyoruz. Esed sürekli saldırdığı için önce halk çok korkuyordu. Burada normalin üzerinde bir kalabalık var ve bu zaman zaman saldırıların olması için biz istemesek de bir gerekçe oluyor. Alışveriş çok iyi. Biraz talep artışı dolayısıyla fiyatlar yüksek." şeklinde konuştu.

Hüseyin Nassar da güvenli olan Azez'in Suriye'nin diğer kentlerine de örnek teşkil etmesini beklediklerini dile getirdi.

AA

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