Gürcistan'la stratejik müttefik ülkeyiz

TİFLİS





Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Levent Murat Burhan, AA Genel Müdürü Kemal Öztürk, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Ali Fuat Bilkan ile Gürcistan Başbakanı Nika Gilauri'yi ziyaret etti.

Gürcistan Başbakanı Gilauri, heyetler arası görüşmede, ''Türkiye, Gürcistan'ın en büyük ticari ortağıdır, Gürcistan'ın en büyük yatırımcısıdır ve Gürcistan'a gelen turistlerin büyük kısmı Türkiye'den geliyor. Bu bağlamda ekonomik açıdan Türkiye, Gürcistan için çok çok önemli olmaktadır. Ziyaretinizin, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin daha da pekişmesine vesile olacağından eminim'' dedi.

Başbakan Erdoğan'ın selamını iletti

Başbakan Yardımcısı Arınç da Gürcistan Başbakanı Gilauri'nin Türkiye ile ilgili sözlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ''Bu nazik sözleriniz için çok teşekkür ediyorum'' dedi.

''Türkiye'den değerli heyetle geliyoruz'' diyen Arınç, ''Sayın Başbakanımızın da selamlarını ayrıca iletmek istiyorum. Bildiğiniz gibi İstanbul'da iki ayrı önemli toplantı var. Komşu ülkelerin, bazı ülkelerin devlet başkanları, İstanbul'da toplandı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye-Gürcistan, iki dost ve komşu ülkedir'' diye konuştu.



Stratejik müttefik iki ülkeyiz

Arınç, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Levent Murat Burhan tarafından Büyükelçilik Rezidansı'nda verilen yemekte yaptığı konuşmada da Türkiye ile Gürcistan'ın diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 20. yılı olduğunu belirterek, ''Bugün hükümetler arasında, ilişkilerimiz fevkalade güzeldir'' dedi.

Bülent Arınç, Bakü-Tiflis-Kars demiryolları ve diğer alanlarda yürütülen projelerin Türkiye ile Gürcistan'ı stratejik müttefik iki ülke haline getirdiğini belirtti.