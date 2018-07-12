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'Gürcistan NATO üyesi olacak'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Gürcistan NATO üyesi olacak." dedi.

'Gürcistan NATO üyesi olacak'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Gürcistan NATO üyesi olacak." dedi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 13:34
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'Gürcistan NATO üyesi olacak'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Gürcistan NATO üyesi olacak." dedi.

Stoltenberg, zirvede gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gürcistan'ın Avro-Atlantik ilgisine tam destek veriyoruz. Gürcistan NATO üyesi olacak. Müttefikler bunu dün teyit ettiler." ifadelerini kullandı.

Üyelik için Gürcistan ile çalışmaya devam edeceklerini aktaran Stoltenberg, Tiflis yönetiminin NATO üyeliği için başarılı reformlar yaptığının altını çizdi.

Öte yandan Stoltenberg, Doğu Ukrayna'da durumun ciddiyetini koruduğuna dikkati çekerek, "Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını şiddetle kınıyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
NATOGürcistan
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