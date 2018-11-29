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Gürcistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı Zurabişvili

Gürcistan'da, hükümetin desteklediği Salome Zurabişvili, oyların yüzde 59'unu alarak ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

Gürcistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı Zurabişvili

Gürcistan'da, hükümetin desteklediği Salome Zurabişvili, oyların yüzde 59'unu alarak ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

29 Kasım 2018 Perşembe 10:55
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Gürcistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı Zurabişvili

TİFLİS

Gürcistan'da dün düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda hükümetin desteklediği Salome Zurabişvili, yüzde 59,54 oy olarak ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonunun resmi internet sitesindeki canlı yayın tablosunda, oyların yüzde 99,92'sinin sayıldığı belirtildi.

Buna göre Zurabişvili yüzde 59,54, muhalefetin adayı Grigol Vaşadze'nin ise yüzde 40,46 oy aldı.

İlk kadın cumhurbaşkanı

Salome Zurabişvili, Gürcistan'da anayasada yapılan son değişikliklere göre halk tarafından son kez seçilen cumhurbaşkanı oldu. Zurabişvili, aynı zamanda ülke tarihindeki ilk kadın cumhurbaşkanı haline geldi.

Fransa ve ABD'de eğitim alan Zurabişvili, 1997 yılından bu yana çeşitli ülkelerde Fransa'nın diplomatik temsilciliklerinde çeşitli görevlerde bulundu. Zurabişvili 2003-2004 yıllarında Fransa'nın Tiflis Büyükelçisi olarak çalıştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 1952'de dünyaya gelen 66 yaşındaki Zurabişvili, dönemin Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin kabinesinde 2004-2005 yıllarında Dışişleri Bakanı olarak da görev yaptı.

Saakaşvili'nin kabinesinden ayrılan Zurabişvili, 2006'da "Gürcistan'ın Yolu" partisini kurdu. Milletvekili olan Zurabişvili, aday olabilmek için Fransız vatandaşlığından çıkma başvurusunda bulunmuştu.

Yeni cumhurbaşkanın 16 Aralık'ta yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

AA

Son Güncelleme: 29.11.2018 10:58
Anahtar Kelimeler:
Salome ZurabişviliCumhurbaşkanıGürcistan
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