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Gürcistan Cumhurbaşkanı Margvelaşvili aday olmayacak

Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin "Seçime katılmayacağımı sizinle paylaşmak istiyorum ama başka bir şekilde ülkemize hizmet etmeye devam edeceğim." dedi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Margvelaşvili aday olmayacak

Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin "Seçime katılmayacağımı sizinle paylaşmak istiyorum ama başka bir şekilde ülkemize hizmet etmeye devam edeceğim." dedi.

31 Ağustos 2018 Cuma 17:00
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Gürcistan Cumhurbaşkanı Margvelaşvili aday olmayacak

Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, 28 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine aday olmayacağını söyledi.

Margvelaşvili, eski Letonya Cumhurbaşkanı Valdis Zatlers'i Tiflis'teki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Margvelaşvili ile Zalters daha sonra üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek sorularını yanıtladı.

Margvelaşvili, burada yaptığı konuşmada, 28 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin, "Seçime katılmayacağımı sizinle paylaşmak istiyorum ama başka bir şekilde ülkemize hizmet etmeye devam edeceğim." dedi.

Görevi süresince Gürcü halkından büyük destek aldığını dile getiren Margvelaşvili, halkına, ailesine ve ekibine teşekkür ederek, seçim sonucunda yönetime gelecek cumhurbaşkanın halkın ve ülkenin birliği için çaba göstermeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Margvelaşvili, 2013'teki seçimi kazanarak cumhurbaşkanı olmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
GürcistanGiorgi Margvelaşvili
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