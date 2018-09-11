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Güney Kore İran'dan petrol sevkiyatını tamamen durdurdu

İran'dan temmuz ayında 194 bin varil petrol ithal eden Güney Koreli petrol şirketleri, ağustosta petrol sevkiyatını sıfıra indirdi.

Güney Kore İran'dan petrol sevkiyatını tamamen durdurdu

İran'dan temmuz ayında 194 bin varil petrol ithal eden Güney Koreli petrol şirketleri, ağustosta petrol sevkiyatını sıfıra indirdi.

11 Eylül 2018 Salı 14:06
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Güney Kore İran'dan petrol sevkiyatını tamamen durdurdu

Güney Kore ABD'nin baskıları sonucunda İran'dan petrol sevkiyatını tamamen durdurdu.

Bloomberg'in haberine göre, İran'dan temmuz ayında 194 bin varil petrol ithal eden Güney Koreli petrol şirketleri, ağustosta petrol sevkiyatını sıfıra indirdi.

Kore Enerji Ekonomisi Enstitüsü uzmanlarından Kim Jae-kyung, ABD ile ilişkilerin sürdürülmesinin Güney Kore için son derece önemli olduğunu belirterek, "Güney Kore’nin ulusal güvenliği ABD ile askeri ittifaka dayanıyor. Bu da hükümetler arasında müzakereler tamamlanmadan önce ithalatı proaktif olarak azaltmaya itiyor." dedi.

ABD, nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra İran'a ilk aşama yaptırımları 7 Ağustos'ta devreye sokacağını açıklamış ve müttefiklerinden İran’la petrol ticaretlerini ikinci aşama yaptırımların devreye gireceği 5 Kasım'a kadar sonlandırmalarını istemişti.

ABD yönetimi, 5 Kasım'da devreye sokacağı ikinci aşama yaptırımlarla İran'ın petrol ihracatını sıfırlamayı hedefliyor, ancak Çin ve Hindistan başta olmak üzere İran'ın petrol ihraç ettiği ülkeler Tahran'la ticareti tamamen durdurmayacaklarını duyurdu.

ABD'nin hedeflediği şekilde İran'ın petrol ihracatının sıfıra inmesi mümkün görünmese de yaptırımlarla Tahran'ın petrol ihracatının yaklaşık 1 milyon varile düşmesi öngörülüyor. Bu da yaklaşık 60 milyar dolar olan İran’ın yıllık petrol gelirinin 27 milyar azalması anlamına geliyor. ​

Bu arada Güney Kore, İran'dan petrol ithalatının muafiyet kapsamına alınması konusunda ABD ile görüşmelerini sürdürüyor. İran, günlük ortalama 2 milyon 200 bin varil olan ham petrol ihracatının yarısını Çin ve Hindistan'a, yüzde 25'ini Avrupa ülkelerine bir kısmını da Güney Kore, Japonya ve Türkiye'ye yapıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Güney KoreİranPETROLPetrol Sevkiyatı
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