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Güney Kore ile ABD ortak askeri tatbikatlara başladı

Tatbikatlar bu yıl, Kore Yarımadası'ndaki gerginliğin kısmen yatışma işaretleri verdiği sırada yapılıyor

Güney Kore ile ABD ortak askeri tatbikatlara başladı

Tatbikatlar bu yıl, Kore Yarımadası'ndaki gerginliğin kısmen yatışma işaretleri verdiği sırada yapılıyor

19 Ağustos 2013 Pazartesi 08:27
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Güney Kore ile ABD ortak askeri tatbikatlara başladı
SEUL

Güney Kore ile ABD'nin, her yıl yapılan ortak askeri tatbikatlara başladığı bildirildi. 

ABD ordusu tarafından yapılan açıklamada, bugün başlayan tatbikatların 30 Ağustos'a kadar devam edeceği belirtildi. 

Kuzey Kore'nin işgal hazırlığı olarak nitelendirdiği tatbikatların bu yıl, Kore Yarımadası'ndaki gerginliğin kısmen yatışma işaretleri verdiği sırada yapılacağı belirtildi.

Kuzey ve Güney Kore'nin Kaesong ortak sanayi bölgesinin yeniden açılması konusunda anlaşmaya varmaları ve Kuzey Kore'nin, Güney'in savaş sırasında birbirinden ayrı düşen ailelerin yeniden bir araya getirilmesini için görüşmelerde bulunma önerisini kabul etmesi gibi gelişmelerle iki ülkenin ilişkilerinde iyileşme gözleniyor. 

Kore Yarımadası'ndaki gerilim
     
     Kuzey Kore'nin, 12 Şubat'ta tüm uyarılara rağmen üçüncü nükleer denemesini yapması tüm dünyanın tepkisini çekmiş ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 7 Mart'ta Pyongyang yönetimine uygulanacak yeni yaptırım paketini kabul etmişti. 

ABD'ye karşı "önleyici nükleer saldırı" düzenleme hakkını kullanacağını açıklayan Kuzey Kore, 11 Mart'ta Güney Kore ile ABD'nin ortak askeri tatbikata başlaması üzerine Kore Savaşı'nı sona erdirmek için 1953'te imzalanan ateşkes anlaşmasını iptal ettiğini belirtmişti. 

Kuzey Kore'nin ABD ve Güney Kore'ye tehditlerini sürdürmesi üzerine ABD, 19 Mart'ta B-2 hayalet uçaklarını bölgeye göndermiş, Kuzey Kore ise 27 Mart'ta Güney Kore ile askeri kırmızı hattını kesmişti. 

 Kaesong ortak sanayi bölgesinin faaliyeti Kuzey Kore'nin Nisan'da bölgede çalışan 53 bin vatandaşını geri çekmesi üzerine durmuştu. Bölgede Güney Kore'ye ait 100'ün üzerinde fabrika faaliyet gösteriyordu.

Kuzey Kore, ardından Güney Kore ile "savaş durumuna" girdiğini açıklamıştı.

AA

Son Güncelleme: 19.08.2013 08:28
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Ile ABD
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