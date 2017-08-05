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Güney Kore'den Kuzey Kore'ye görüşme sinyali

Güney Kore, Kuzey Kore ile görüşmeye açık olduğu mesajını verdi.

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye görüşme sinyali

Güney Kore, Kuzey Kore ile görüşmeye açık olduğu mesajını verdi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 18:24
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Güney Kore'den Kuzey Kore'ye görüşme sinyali

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, Güney Doğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesine katılmak üzere gittiği Filipinler'in başkenti Manila'da, Kuzey Koreli mevkidaşıyla görüşebileceğini belirtti.

Kang, Manila'nın Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nda basına yaptığı açıklamada, "Çok uluslu diplomatik bir platformda ilk kez bulunuyorum. Bununla beraber, mümkün olduğunca çok ülkeyle ikili görüşme ayarladık." dedi.

Haberde, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho ile Kang arasında bazı temaslar gerçekleşebileceğine dair "temkinli beklentiler" olduğu aktarıldı.

"Şans eseri karşılaşma fırsatı olursa, konuşabiliriz." ifadesini kullanan Kang, "Kuzey'e, provokasyonlarını durdurmasına ve Kore Yarımadası'nda barış rejimi kurulması için görüşmelerle ilgili son özel tekliflerimize olumlu yanıt vermesine ilişkin arzumuzu iletmek istiyorum." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
YonhapGüney KoreKang Kyung-wha
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