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Güney Kore'de 20 bin BMW'ye trafiğe çıkma yasağı

Güney Kore'de geri çağrılan 20 bin BMW aracın trafiğe çıkması yasaklandı.

Güney Kore'de 20 bin BMW'ye trafiğe çıkma yasağı

Güney Kore'de geri çağrılan 20 bin BMW aracın trafiğe çıkması yasaklandı.

14 Ağustos 2018 Salı 11:07
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Güney Kore'de 20 bin BMW'ye trafiğe çıkma yasağı

Güney Kore'de Ulaştırma Bakanlığı, ülkede geri çağrılan yaklaşık 20 bin BMW marka aracın kullanılmasının yasaklandığını duyurdu.

Bu yıl motor arızalarından kaynaklı 40 BMW aracın yanması nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

"Araçlar en kısa sürede kontrolden geçirilmeli"

Bakanlık, geri çağrılan araçların en kısa sürede kontrolden geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

Yarın başlanacak uygulama ile araçlarını kontrole götürmeyenlerin olası yangınlardan sorumlu tutulacağı ve yasağa uymayanların bir yıla kadar hapis cezası alacağı bildirildi.

BMW ise Güney Kore'deki araçlarda yaşanan problemin diğer ülkelerde yaşanmadığını ve sorunun üzerinde çalışıldığını açıkladı.

BMW, Güney Kore'de geçen yıl 42 modelde yaklaşık 106 bin aracı geri çağırmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Güney KoreBMW
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