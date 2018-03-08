Güney Carolina eyaletinde elektrikli sandalyeyle infaza onay

ANKARA

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde senato, idam cezası mahkumların zehirli iğne seçeneği sunulmadanelektrikli sandalyeyle infaz edilmesine ilişkin kanun teklifini onayladı.

Eyalet senatosu, idam mahkumlarına zehirli iğne ile elektrikli sandalye arasında seçim yapma şansı veren 1995 tarihli yasanın değiştirilerek elektrikli sandalyeyle infazın zorunlu hale getirilmesi yönündeki öneriyi 12'ye karşı 26 oyla kabul etti.

Eyalette, zehirli iğneyle infaz için kullanılan ilaçların kullanım süresi dolduğundan ve yeni ilaç tedarik edilemediğinden 2011 yılından bu yana idam cezası uygulanamıyordu. Eczaneler ve ilaç firmaları, tıbbi ilaçların ölüm cezası için kullanılmasına yönelik etik kaygılar nedeniyle veya adlarının idam cezasıyla anılmasını istemedikleri için eyalet yönetimine ilaç satmayı reddediyordu.

Ölüm Cezası Bilgi Merkezi adlı sivil toplum örgütünün verilerine göre, Güney Carolina, ABD'de elektrikli sandalye ile idama izin veren 9 eyaletten biri. Eyalette 35 mahkum, idam edilmeyi bekliyor. Mahkumların tamamı, zehirli iğneyle infaz edilmeyi tercih etmişti.

Eyalette infaz tercihinin kabul edilmesinden bu yana 39 kişi idam edildi. Bunlardan yalnızca 3'ü elektrikli sandalyeyle infaz edilmeyi tercih etmişti.

ABD'de elektrikli sandalyeyle idamın, insani bir infaz metodu olup olmadığı ve anayasaya uygunluğuna konusunda tartışmalar devam ediyor. Ülkede 2000'den bu yana idam edilen 871 mahkumdan yalnızca 14'ü elektrikli sandalyeyle infaz edilmişti. Elektrikli sandalyeyle son infaz, 2013'ün ocak ayında Virginia eyaletinde infaz edilmişti.