Gündemde erken çekilme var

PARİS - Hollande'ın basın bürosundan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Afganistan'da bulunan 3 bin 300 Fransız askerinden bir bölümünü ziyaret edeceği, askerlerin erkenden çekilmesini görüşmek için Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ile bir araya geleceği belirtildi.



Hollande'ın ziyaretinin güvenlik gerekçesiyle önceden ilan edilmediği kaydediliyor.

Hollande, Fransız askerlerini bu yılın sonuna kadar Afganistan'dan çekme planını ABD'nin Chicago kentinde yapılan NATO zirvesinde açıklamıştı. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, askerleri gelecek yıl çekmeyi planlıyordu.