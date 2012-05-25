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Gündemde erken çekilme var

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Fransız askerlerinin erken çekilmesini görüşmek üzere Afganistan'a sürpriz bir ziyarette bulundu

Gündemde erken çekilme var

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Fransız askerlerinin erken çekilmesini görüşmek üzere Afganistan'a sürpriz bir ziyarette bulundu

25 Mayıs 2012 Cuma 10:53
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Gündemde erken çekilme var
PARİS - Hollande'ın basın bürosundan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Afganistan'da bulunan 3 bin 300 Fransız askerinden bir bölümünü ziyaret edeceği, askerlerin erkenden çekilmesini görüşmek için Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ile bir araya geleceği belirtildi.

Hollande'ın ziyaretinin güvenlik gerekçesiyle önceden ilan edilmediği kaydediliyor.
Hollande, Fransız askerlerini bu yılın sonuna kadar Afganistan'dan çekme planını ABD'nin Chicago kentinde yapılan NATO zirvesinde açıklamıştı. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, askerleri gelecek yıl çekmeyi planlıyordu.

AA

Son Güncelleme: 25.05.2012 02:54
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