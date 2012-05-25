Gül'ün Silikon Vadisi Turu

Günün ilk ziyaretini Google'a yapan Cumhurbaşkanı Gül daha sonra Facebook Genel Merkezini ziyaret etti.

Kurum girişinde Facebook yöneticilerinden Sherley Sandberg'in karşıladığı Cumhurbaşkanı, eşi ile Facebook logosu önünde hatıra fotoğrafı çektirdi ve ''Facebook karatahtası''na isimlerini yazdı. Daha sonra kendilerine kurum hakkında brifing verilmek üzere Cumhurbaşkanı Gül ve beraberindekiler basına kapalı bir toplantıya katıldı.

Cumhurbaşkanı Gül'ün gün içinde üçüncü durağı ise bilgisayar dünyasının yazılım devi Microsoft oldu.

Cumhurbaşkanı Gül son olarak San Francisco'da bulunan Twitter Merkezi'ni ziyaret ederek, bir takım görüşmelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı'nın cumartesi günü öğle saatlerinde San Francisco'dan Türkiye'ye hareket etmesi bekleniyor.

İnsansız aracı inceledi

Gül ve beraberindeki heyeti, Google'ın kurucusu ve yöneticisi Sergey Brin karşıladı.

Cumhurbaşkanı, Google şirketindeki Türk çalışanlarla da ayaküstü sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Sergey Brin ile ofisinde bir süre sohbet eden Gül ve beraberindekilere, kurucu Brin, Google'ın yeni projelerinden bahsetti.

Sergey Brin, Cumhurbaşkanı Gül'e çalışanlarını wi-fi hizmet veren servis ile işe taşıdıklarını, dolayısı ile trafik bile olsa İnternet ortamında çalışanların servis otobüsünü ofis gibi kullanabildiklerini söyledi.

Görüşme sonunda Google ailesi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşleri Hayrünnisa Gül ve oğlu Ahmet Gül'ün de yer aldığı heyetle birlikte bir aile fotoğrafı çektirdi. Sergey Brin'in fotoğraf çekiminde Google'ın yeni ürettiği akıllı gözlüğü takması dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Google'ın merkezinde dev ekranda istanbul'u seyredip Tarabya köşküne baktı ve Google'ın üzerinde çalıştığı insansız araç projesi hakkında yöneticilerden bilgi aldı.

İnsansız aracı Cumurbaşkanı Gül'e Google kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Segey Brin ile Google'ın projeden sorumlu olan Yeni İş Geliştirme Bölümü Direktörü Seval Öz tanıttı.

Google'ın kurucusu Sergey Brin daha sonra Cumhurbaşkanı ve eşlerini insansız hareket eden araba ile yemeğe götürdü.