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Gülen hakkında kırmızı bülten talebi

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü elebaşı Gülen ile ilgili "kırmızı bülten" çıkarılması için Adalet Bakanlığına yazı yazılmasına karar verdi

Gülen hakkında kırmızı bülten talebi

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü elebaşı Gülen ile ilgili "kırmızı bülten" çıkarılması için Adalet Bakanlığına yazı yazılmasına karar verdi

19 Ağustos 2016 Cuma 15:05
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Gülen hakkında kırmızı bülten talebi

 Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finans desteği sağladığı belirlenen şirketlere yönelik davada, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki bir çiftlikte kalan terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili "kırmızı bülten" çıkarılması için Adalet Bakanlığına yazı yazılmasına karar verdi.

Alınan bilgiye göre, 1 Temmuz'da kabul edilen iddianamenin ardından açılan ve FETÖ/PDY'ye finans desteği sağladığı belirlenen şirketlerle ilgili davayı inceleyen Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi, hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen hakkında "Kırmızı Bülten" çıkarılması için bakanlığa yazı yazılmasını kararlaştırdı.

"İade talepnamesi" hazırlayarak Adalet Bakanlığına gönderen mahkeme, Gülen hakkında temmuz ayında da bazı polis memurlarının yargılandığı "usulsüz dinleme" davası için bir talepname daha hazırlamıştı.

FETÖ/PDY'ye finans desteği sağladığı ileri sürülen İzgün Gıda, Turizm, Taşımacılık, Temizlik, Güvenlik ve Mobilya Sanayi Ticaret A.Ş. ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında açılan davanın görülmesine 2 Eylül'de başlanacak.

AA

Son Güncelleme: 19.08.2016 15:05
Anahtar Kelimeler:
FETÖDarbeAnkaraTürkiyeABDPensilvanyaKırmızı Bülten
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