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Gülen, 'darbe finansörü'nün kanalına konuştu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından finanse edilen Filistinli muhalif lider Muhammed Dahlan’ın televizyon kanalına konuştu.

Gülen, 'darbe finansörü'nün kanalına konuştu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından finanse edilen Filistinli muhalif lider Muhammed Dahlan’ın televizyon kanalına konuştu.

04 Ağustos 2016 Perşembe 13:46
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Gülen, 'darbe finansörü'nün kanalına konuştu

 Nilesat uydusundan yayın yapan El Gad Televizyonu’nda dün gece yayınlanan mülakatta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, Türkiye’nin kendilerini terör örgütü olarak kabul etmesi için farklı ülkelerin hükümetlerine baskı yaptığını öne sürdü.

Türkiye hükümetinin görünüşte Rusya ve Çin ile ekonomik anlaşmalar imzaladığını ve bu anlaşmaları kendilerine baskı yapılması için bir koz olarak kullandıklarını iddia eden Gülen, "Bizi terör listesine alması için ABD yönetimine İncirlik Üssü kozunu kullanarak baskı yapıyorlar." dedi.

Teröristbaşı Fetullah Gülen, "Erdoğan kendisini dünya lideri ve Müslümanların emiri "Emiru'l Müninin" olarak görüyor. Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ve Gazze’yi şahsi çıkarları için kullanıyor. Onlara herhangi olumlu bir yardımda bulunmuyor. Uygulanan demir yumruk politikalar, tutuklamalar ve özgürlüklerin kısıtlanması gibi nedenlerle Türkiye, ileriki dönemlerde halkın zor durumda kalacağı bir çıkmaza giriyor.” iddialarında bulundu.

Gülen’in Arab dünyasına hitap etmek için Filistinli muhalif Dahlan’ın televizyon kanalını seçmesi dikkati çekti. Arap dünyasında İsrail'e yakınlığı ile bilinen Dahlan’ın İsrail yönetimi tarafından Mahmud Abbas’a alternatif olarak desteklendiği biliniyor.

Ortadoğu’da karanlık işleri ve ilişkileri ile bilinen Muhammed Dahlan’ın Türkiye’deki darbeye finansal destek sağladığı İngiliz gazeteci David Hearst tarafından dile getirilmişti.

David Hearst “Middle East Eye” isimli haber sitesinde darbe girişimi öncesinde Birleşik Arap Emirliklerinin darbecilere para akıttığını ve ilişkiyi Fetullah Gülen’in röportaj verdiği El Gad TV’nin sahibi Muhammed Dahlan’ın kurduğunu iddia etmişti.

AA

Son Güncelleme: 04.08.2016 13:47
Anahtar Kelimeler:
El Gad TelevizyonuNilesatFetullahçı Terör ÖrgütüFetullah GülenTürkiyeRusyaÇinABD
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