Gül liderlik deneyimlerini anlattı

Cumhurbaşkanı Gül'ü İşletme Fakültesi Business School Dekanı ile Eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice karşıladı.

Gül ve beraberindeki heyeti Fakülte Dekanı ve Üniversitede öğretim görevlisi olarak görev alan Condoleeza Rice üniversite kampüsünü gezdirdi. Tarihi görünüme sahip kampüste kısa gezinti yaptıktan sonra Rice'ın ofisinde bir süre dinlenen Gül, daha sonra üniversitenin Cemex salonunu dolduran ''Business School'' öğrencilere hitaben konuşma yaptı.

Salondaki topluluğa önce kürsüden seslenen Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra eski meslektaşım diye hitap ettiği Condoleeza Rice'ın moderatörlüğünde Stanford öğrencilerinin sorularını cevapladı.

Gül, kürsüden yaptığı konuşmada Stanford üniversitesinin dünyaca bilinen ününden bahsederek oğlu Ahmet Gül'ün de mezun olduğu üniversite öğrencilerine; '' Sizden önce mezun olan Standford mezunları, dünyayı değiştirmek için çok şey yapmıştır. Fakat sizlerle ilgili yoksulluk, küresel ısınma, enerji güvenliği ve biyolojik güvenlik gibi küresel sorunlara çözüm bulmanız açısından, çok daha fazla beklentimiz var'' şeklinde konuştu.

Doğduğu şehir Kayseri'de ticaret kabiliyeti zayıf olan çocukları okuttuklarını aktaran Cumhurbaşkanı Gül, kendisine de amcasının ilkokul sonrası dedesinin dükkanındaki gazozları yüksek sesle bağırarak sattırmayı denediğini, ancak başarısız olunca ticari hayatının başlamadan bittiğini anlatması salondakileri güldürdü.

Gül, liderlik konusunda ''Bir lider her zaman en kolay ve en çok kullanılmış yolu seçmemelidir. Lider, yeni bir yöne gitmeye hazır olmalı ve ardından yürünecek yeni bir yol oluşturabilmelidir'' diyerek, dünyayı ancak değişimi getirebilecek liderlerin yönetebileceğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Gül, öğle saatlerinde Stanford üniversitesinden ayrılarak Apple yöneticileri ile basına kapalı bir diğer görüşme gerçekleştirdi.