Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Güçlü Türkiye'nin yeri AB

Yugoslavya'nın son cumhurbaşkanı Mesiç, ekonomik, siyasi ve askeri anlamda büyük bir güç dediği Türkiye'nin yerinin Avrupa Birliği olduğunu söyledi

Güçlü Türkiye'nin yeri AB

Yugoslavya'nın son cumhurbaşkanı Mesiç, ekonomik, siyasi ve askeri anlamda büyük bir güç dediği Türkiye'nin yerinin Avrupa Birliği olduğunu söyledi

29 Mayıs 2012 Salı 13:31
340 Okunma
Güçlü Türkiye'nin yeri AB
SARAYBOSNA - Yugoslavya'nın dağılmadan önceki son cumhurbaşkanı ve eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Styepan Mesiç, ''Ekonomik, siyasi ve askeri anlamda büyük bir güç'' diye nitelendirdiği Türkiye'nin, eski Yugoslavya ülkeleri arasında barışın sağlanması için büyük çaba sarf ettiğini, Türkiye'nin yerinin Avrupa Birliği (AB) olduğunu söyledi.

Bosna'nın fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet'in burada yaşayan Fransiskan papazlarına can, mal ve dini özgürlüklerinin garantisi olarak verdiği Ahidname'nin 549. yıl dönümü dolayısıyla ''Bosna Hersek Dostu'' ödülünü alan Mesiç, bölgedeki gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.
Bölgedeki barış, refah ve huzurun önemini vurgulayan Mesiç, Türkiye'nin Balkanlar'da ''barış, hoşgörü ve Avrupa standartlarını yayacağından emin'' olduğunu belirtti.
Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve askeri anlamda büyük bir güç olduğunu ifade eden Mesiç, ''Türkiye eski Yugoslavya ülkeleri arasındaki barışın sağlanması için büyük çaba sarf etti. Türkiye'nin yeri AB'dir'' dedi.
Osmanlı'nın bölgeye barış ve hoşgörü getirdiğini vurgulayan Mesiç, ''İnsanlar Osmanlı'nın dünyanın en hoşgörülü devletlerinden olduğunu çoğu zaman unutuyor. Osmanlı zamanında İslam'ın yanı sıra diğer dinlere mensup olanlar da özgürdü ve bu insanlar korunuyordu'' diye konuştu. Bunun en iyi örneğinin Yahudiler olduğunu kaydeden Mesiç, İspanya'dan sürüldükten sonra Bosna Hersek'e yerleşen Yahudilerin çalışma, gayrimenkul alım satımı dahil tüm haklara sahip olduklarına dikkati çekti.

AA

Son Güncelleme: 29.05.2012 05:40
Anahtar Kelimeler:
AB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ