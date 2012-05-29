Güçlü Türkiye'nin yeri AB

SARAYBOSNA - Yugoslavya'nın dağılmadan önceki son cumhurbaşkanı ve eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Styepan Mesiç, ''Ekonomik, siyasi ve askeri anlamda büyük bir güç'' diye nitelendirdiği Türkiye'nin, eski Yugoslavya ülkeleri arasında barışın sağlanması için büyük çaba sarf ettiğini, Türkiye'nin yerinin Avrupa Birliği (AB) olduğunu söyledi.



Bosna'nın fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet'in burada yaşayan Fransiskan papazlarına can, mal ve dini özgürlüklerinin garantisi olarak verdiği Ahidname'nin 549. yıl dönümü dolayısıyla ''Bosna Hersek Dostu'' ödülünü alan Mesiç, bölgedeki gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Bölgedeki barış, refah ve huzurun önemini vurgulayan Mesiç, Türkiye'nin Balkanlar'da ''barış, hoşgörü ve Avrupa standartlarını yayacağından emin'' olduğunu belirtti.

Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve askeri anlamda büyük bir güç olduğunu ifade eden Mesiç, ''Türkiye eski Yugoslavya ülkeleri arasındaki barışın sağlanması için büyük çaba sarf etti. Türkiye'nin yeri AB'dir'' dedi.

Osmanlı'nın bölgeye barış ve hoşgörü getirdiğini vurgulayan Mesiç, ''İnsanlar Osmanlı'nın dünyanın en hoşgörülü devletlerinden olduğunu çoğu zaman unutuyor. Osmanlı zamanında İslam'ın yanı sıra diğer dinlere mensup olanlar da özgürdü ve bu insanlar korunuyordu'' diye konuştu. Bunun en iyi örneğinin Yahudiler olduğunu kaydeden Mesiç, İspanya'dan sürüldükten sonra Bosna Hersek'e yerleşen Yahudilerin çalışma, gayrimenkul alım satımı dahil tüm haklara sahip olduklarına dikkati çekti.