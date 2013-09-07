Guatemala'da 6.5 büyüklüğünde deprem

GUATEMALA CITY - Guatemala'nın Pasifik Okyanusu kıyısında 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.



ABD Jeofizik Araştırma Kurumu'na göre, merkez üssü başkent Guatemala City'nin 168 kilometre batısıdaki Pajapita'nın güneyi olan depremin derinliği ise 67 kilometre.



Patzicia kentinde bazı kerpiç evlerin çöktüğü depremde ilk belirlemelere göre kayıp olmadığı kaydedildi. Orta Amerika Ulusal Afet Kurumu ise başkent Guatemala City'de etkisi hissedilen depremde boş olan bazı evlerin de yıkıldığını, bazı otoyolların ise toprak kayması nedeniyle kapandığını bildirdi.



