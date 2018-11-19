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Guatemala'da Fuego Yanardağı faaliyete geçti

Yanardağ civarındaki en az 8 yerleşim yeri için tahliye çağrısı yapıldı.

Guatemala'da Fuego Yanardağı faaliyete geçti

Yanardağ civarındaki en az 8 yerleşim yeri için tahliye çağrısı yapıldı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:27
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Guatemala'da Fuego Yanardağı faaliyete geçti

GUATEMALA

Guatemala'da "Ateş Volkanı" adı verilen Fuego Yanardağı faaliyete geçti.

Guatemala Afet Zararlarını Azaltma Ulusal Koordinasyonu sözcüsü David de Leon, yanardağın faaliyete geçmesi üzerine volkan civarındaki en az 8 yerleşim biriminde ikamet eden kişilerin güvenli yerlere tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

De Leon, yanardağda dün gün boyu izlenen volkan faaliyetlerinin, volkanik püskürtmenin yoğunluğunu gösterdiğini ve halkı korumak için tahliye çağrısında bulunulduğunu ifade etti.

Yanardağa ait görüntüler, volkanın zirvesinde parlayan ve püsküren lavları ortaya koydu.

3 bin 763 metre yüksekliğindeki Ateş Volkanı, Orta Amerika'nın en aktif yanardağlarından biri.

Fuego Yanardağı'nda haziran ayında meydana gelen patlamalar sonucu 194 kişinin öldüğü, 234 kişinin kaybolduğu bildirilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
GuatemalaFuego Yanardağı
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