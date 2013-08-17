Gözaltındaki darbe karşıtı göstericilere hapis

KAHİRE



Başsavcılık, ordunun yönetime el koymasının ardından görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Mursi'ye destek gösterilerine katılan 240 kişi hakkında 30 ila 45 gün arasında hapis cezası verdi.



Başkent Kahire'deki Nahda Meydanı'nda düzenlene darbe karşıtı gösterilerin bastırılması sırasında gözaltına alınan 240 kişi hakkında 30 ila 45 gün arasında değişen hapis cezaları verdi.



Nahda Meydanı'ndaki gösterilerde gözaltına alınan 130 kişi hakkında ise henüz karar verilmediği belirtildi.



Darbe karşıtı gösterilerin merkezi Rabiatul Adeviyye Meydanı'nda gözaltına alınan 677 kişi hakkında ise henüz herhangi bir kararın verilmediği kaydedildi.





AA