Gözaltı süresinin uzatıldığı yalan

KAHİRE



Mısır'ın askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, "yabancı güçler adına casusluk yaptığı" iddiasıyla yargılandığı davadaki soruşturmayı yürüten savcı Hasan Semir, "Mursi'nin gözaltı süresinin uzatıldığı" yönündeki haberleri yalanladı.



Savcı Semir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dava hakkındaki yayın yasağına işaret ederek, soruşturma neticesinde nelere ulaşıldığı ve hangi kararlar alındığına ilişkin kapsayıcı bir basın açıklamasının önümüzdeki günlerde yayınlanacağını söyledi.



Basında, Mursi hakkındaki gözaltı süresinin 15 gün uzatıldığına ilişkin haberler yayınlanmıştı.



Mısır yargısı 26 Temmuz'da verdiği kararla Mursi hakkında "ülkede düşmanca eylemler yürütmek ve Hamas ile casusluk çalışmalarında bulunmak" suçlamasıyla 15 gün süreyle gözaltına alınmasına hükmetmişti.





AA