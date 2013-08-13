Görüşmelerin başlamasından memnunuz

ANKARA



Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin girişimleri sonucunda, Ortadoğu barış sürecinde Filistin ile İsrail arasında doğrudan müzakerelerin zeminini hazırlamaya yönelik görüşmelerin başlatılmış olmasından duyulan memnuniyeti ifade etti.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilki temmuz ayı sonunda Washington'da yapılan görüşmelerin devamı niteliğinde 14 Ağustos 2013 tarihinde gerçekleştirilmesi beklenen ikinci tur görüşmelerin öncesinde, ilk aşamada 26 Filistinli mahkumun serbest bırakılmasının önemli bir adım teşkil edeceği bildirildi.



Açıklamada öte yandan İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yasadışı yerleşimlerde toplam bin 187 yeni konut inşa edileceğini açıklamasının, barış görüşmelerine müspet katkı sağlamaktan çok uzak olduğu, bu çerçevede, görüşmeleri zora sokabilecek bu ve benzer adımlardan kaçınılması gerektiğine inanıldığı ifade edildi.





AA